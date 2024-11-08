Мудрик забил гол за Челси, который вызвал восторг тренера

Михаил Мудрик во время матча. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Лондонский "Челси" подарил своим болельщикам настоящий праздник на "Стэмфорд Бридж". Команда Энцо Марески забила сопернику восемь голов в поединке Лиги Конференций.

Главный тренер "Челси" после матча отдельно отметил игру Михаила Мудрика, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В четвертом туре основного этапа Лиги Конференций английский "Челси" разгромил армянскую команду "Ноа" со счетом 8:0. Украинец Михаил Мудрик вышел в основном составе лондонцев и забил пятый гол своей команды.

Что Мареска сказал о Мудрике

Футболисты "Челси" повели в счете еще на 12-й минуте после гола в исполнении Тосина Адарабиойо. Вскоре дебютный гол за "синих" забил экс-форвард "Барселоны" Марк Гию. Также сумел отличиться Аксель Дисаси. Жоау Феликс и Кристофер Нкунку забили по два гола. Энцо Фернандес сделал три результативные передачи за девять минут.

Михаил Мудрик празднует гол с партнерами по команде. Фото: Reuters/Matthew Childs

Болельщики "Челси" требовали, чтобы команда забила десять голов, но главный тренер команды Энцо Мареска считает, что его подопечные и без этого достижения провели хороший матч. Отдельно наставник выделил игру Михаила Мудрика.

Тренер заявил, что с каждым удачным матчем украинец чувствует себя все более уверенно. Мудрик постепенно становится важным футболистом для лондонской команды и использует любой шанс, чтобы напомнить о своем мастерстве тренерскому штабу.

Следующий матч "Челси" сыграет в АПЛ против "Арсенала" в воскресенье, 10 ноября.

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