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Мудрик продолжает забивать, тренер Челси хвалит украинца

8 ноября 2024 09:02
Станислав Костюк - Редактор
Мудрик забил гол за Челси, который вызвал восторг тренера
Михаил Мудрик во время матча. Фото: Reuters/Isabel Infantes
Станислав Костюк - Редактор

Лондонский "Челси" подарил своим болельщикам настоящий праздник на "Стэмфорд Бридж". Команда Энцо Марески забила сопернику восемь голов в поединке Лиги Конференций. 

Главный тренер "Челси" после матча отдельно отметил игру Михаила Мудрика, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В четвертом туре основного этапа Лиги Конференций английский "Челси" разгромил армянскую команду "Ноа" со счетом 8:0. Украинец Михаил Мудрик вышел в основном составе лондонцев и забил пятый гол своей команды. 

Что Мареска сказал о Мудрике 

Футболисты "Челси" повели в счете еще на 12-й минуте после гола в исполнении Тосина Адарабиойо. Вскоре дебютный гол за "синих" забил экс-форвард "Барселоны" Марк Гию. Также сумел отличиться Аксель Дисаси. Жоау Феликс и Кристофер Нкунку забили по два гола. Энцо Фернандес сделал три результативные передачи за девять минут. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик празднует гол с партнерами по команде. Фото: Reuters/Matthew Childs

Болельщики "Челси" требовали, чтобы команда забила десять голов, но главный тренер команды Энцо Мареска считает, что его подопечные и без этого достижения провели хороший матч. Отдельно наставник выделил игру Михаила Мудрика. 

Тренер заявил, что с каждым удачным матчем украинец чувствует себя все более уверенно. Мудрик постепенно становится важным футболистом для лондонской команды и использует любой шанс, чтобы напомнить о своем мастерстве тренерскому штабу. 

Следующий матч "Челси" сыграет в АПЛ против "Арсенала" в воскресенье, 10 ноября. 

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Лига Конференций Михаил Мудрик Челси футбол спорт

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