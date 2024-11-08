Мудрик забил гол за Челси, который вызвал восторг тренера

Мудрик продолжает забивать, тренер Челси хвалит украинца
Лондонский "Челси" подарил своим болельщикам настоящий праздник на "Стэмфорд Бридж". Команда Энцо Марески забила сопернику восемь голов в поединке Лиги Конференций.
Главный тренер "Челси" после матча отдельно отметил игру Михаила Мудрика, сообщает официальный сайт УЕФА.
В четвертом туре основного этапа Лиги Конференций английский "Челси" разгромил армянскую команду "Ноа" со счетом 8:0. Украинец Михаил Мудрик вышел в основном составе лондонцев и забил пятый гол своей команды.
Что Мареска сказал о Мудрике
Футболисты "Челси" повели в счете еще на 12-й минуте после гола в исполнении Тосина Адарабиойо. Вскоре дебютный гол за "синих" забил экс-форвард "Барселоны" Марк Гию. Также сумел отличиться Аксель Дисаси. Жоау Феликс и Кристофер Нкунку забили по два гола. Энцо Фернандес сделал три результативные передачи за девять минут.
Болельщики "Челси" требовали, чтобы команда забила десять голов, но главный тренер команды Энцо Мареска считает, что его подопечные и без этого достижения провели хороший матч. Отдельно наставник выделил игру Михаила Мудрика.
Тренер заявил, что с каждым удачным матчем украинец чувствует себя все более уверенно. Мудрик постепенно становится важным футболистом для лондонской команды и использует любой шанс, чтобы напомнить о своем мастерстве тренерскому штабу.
Следующий матч "Челси" сыграет в АПЛ против "Арсенала" в воскресенье, 10 ноября.
Напомним, Килиан Мбаппе признался, что мадридский "Реал" его разочаровал.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих назвала рекорд, который собирается установить.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оценил собственную игру в составе португальской "Бенфики".
Читайте Новини.LIVE!