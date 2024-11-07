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Тренер Бенфики оценил игру Трубина в матче против Баварии

7 ноября 2024 09:51
Станислав Костюк - Редактор
Трубин объяснил, что его расстроило в матче с Баварией в ЛЧ
Анатолий Трубин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/slbenfica/
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер португальской "Бенфики" Бруну Лаже взял вину на себя за поражение команды в матче четвертого тура Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии".

Новый наставник "орлов" похвалил Анатолия Трубина, который несколько раз спасал свою команду от голов, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Бруну Лаже только недавно возглавил "Бенфику", у которой возникли проблемы с организацией игры на старте сезона 2024/2025. Португальская команда отбивалась от атак "Баварии" почти весь матч в четвертом туре Лиги чемпионов, однако на 67-й минуте Джамалу Мусиале удалось забить единственный гол в поединке. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/slbenfica/

Что тренер сказал о Трубине 

Наставник "Бенфики" заявил, что его команда отчаянно сражалась с сильным соперником. Однако футболистам португальского клуба не хватило идей для того, чтобы избежать поражения. Тренер взял вину на себя за этот результат. 

Лаже отдельно похвалил Трубина, который сделал 9 сэйвов в матче и получил оценку 8,7 балла. Тренер назвал голкипера "стеной" и заявил, что украинец внушал уверенность партнерам по команде. 

Сам Анатолий Трубин заявил, что это был самый сложный матч в сезоне для "Бенфики". Он назвал "Баварию" великолепной командой с впечатляющей поддержкой болельщиков. Голкипер пообещал, что поражение не повлияет на его психологическое состояние, поскольку Трубин старается в каждом матче играть "на ноль". 

Напомним, форвард Мохаммед Салах летом бесплатно перейдет в один из лучших клубов Европы. 

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сделала заявление о несправедливости в спорте и назвала свои цели, которых собирается добиться в ближайшие годы. 

футбол Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов спорт

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