Трубин объяснил, что его расстроило в матче с Баварией в ЛЧ

Тренер Бенфики оценил игру Трубина в матче против Баварии
Главный тренер португальской "Бенфики" Бруну Лаже взял вину на себя за поражение команды в матче четвертого тура Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии".
Новый наставник "орлов" похвалил Анатолия Трубина, который несколько раз спасал свою команду от голов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Бруну Лаже только недавно возглавил "Бенфику", у которой возникли проблемы с организацией игры на старте сезона 2024/2025. Португальская команда отбивалась от атак "Баварии" почти весь матч в четвертом туре Лиги чемпионов, однако на 67-й минуте Джамалу Мусиале удалось забить единственный гол в поединке.
Что тренер сказал о Трубине
Наставник "Бенфики" заявил, что его команда отчаянно сражалась с сильным соперником. Однако футболистам португальского клуба не хватило идей для того, чтобы избежать поражения. Тренер взял вину на себя за этот результат.
Лаже отдельно похвалил Трубина, который сделал 9 сэйвов в матче и получил оценку 8,7 балла. Тренер назвал голкипера "стеной" и заявил, что украинец внушал уверенность партнерам по команде.
Сам Анатолий Трубин заявил, что это был самый сложный матч в сезоне для "Бенфики". Он назвал "Баварию" великолепной командой с впечатляющей поддержкой болельщиков. Голкипер пообещал, что поражение не повлияет на его психологическое состояние, поскольку Трубин старается в каждом матче играть "на ноль".
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