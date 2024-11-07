Трубін пояснив, що його засмутило у матчі з Баварією в ЛЧ

Анатолій Трубін дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/slbenfica/

Головний тренер португальської "Бенфіки" Бруну Лаже взяв провину за поразку команди у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів від мюнхенської "Баварії".

Новий наставник "орлів" похвалив Анатолія Трубіна, котрий декілька разів рятував свою команду від голів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Бруну Лаже нещодавно очолив "Бенфіку", у якої виникли проблеми з організацією гри на старті сезону 2024/2025. Португальська команда відбивалася від атак "Баварії" майже весь матч у четвертому турі Ліги чемпіонів, проте на 67-й хвилині Джамалу Мусіалі вдалося забити єдиний гол у поєдинку.

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/slbenfica/

Що тренер сказав про Трубіна

Наставник "Бенфіки" заявив, що його команда відчайдушно боролася із сильним суперником. Однак футболістам португальського клубу не вистачило ідей, щоб уникнути поразки. Тренер взяв провину за цей результат.

Лаже окремо похвалив Трубіна, який зробив 9 сейвів у матчі та отримав оцінку 8,7 бала. Тренер назвав голкіпера "стіною" та заявив, що українець вселяв упевненість партнерам по команді.

Сам Анатолій Трубін заявив, що це був найскладніший матч у сезоні для "Бенфіки". Він назвав "Баварію" чудовою командою із вражаючою підтримкою вболівальників. Голкіпер пообіцяв, що поразка не вплине на його психологічний стан, оскільки Трубін намагається у кожному матчі грати "на нуль".

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