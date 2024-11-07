Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер Бенфіки оцінив гру Трубіна у матчі проти Баварії arrow

Тренер Бенфіки оцінив гру Трубіна у матчі проти Баварії

7 листопада 2024 09:51
Станіслав Костюк - Редактор
Трубін пояснив, що його засмутило у матчі з Баварією в ЛЧ
Анатолій Трубін дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/slbenfica/
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер португальської "Бенфіки" Бруну Лаже взяв провину за поразку команди у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів від мюнхенської "Баварії".

Новий наставник "орлів" похвалив Анатолія Трубіна, котрий декілька разів рятував свою команду від голів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Бруну Лаже нещодавно очолив "Бенфіку", у якої виникли проблеми з організацією гри на старті сезону 2024/2025. Португальська команда відбивалася від атак "Баварії" майже весь матч у четвертому турі Ліги чемпіонів, проте на 67-й хвилині Джамалу Мусіалі вдалося забити єдиний гол у поєдинку.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/slbenfica/

Що тренер сказав про Трубіна

Наставник "Бенфіки" заявив, що його команда відчайдушно боролася із сильним суперником. Однак футболістам португальського клубу не вистачило ідей, щоб уникнути поразки. Тренер взяв провину за цей результат.

Лаже окремо похвалив Трубіна, який зробив 9 сейвів у матчі та отримав оцінку 8,7 бала. Тренер назвав голкіпера "стіною" та заявив, що українець вселяв упевненість партнерам по команді.

Сам Анатолій Трубін заявив, що це був найскладніший матч у сезоні для "Бенфіки". Він назвав "Баварію" чудовою командою із вражаючою підтримкою вболівальників. Голкіпер пообіцяв, що поразка не вплине на його психологічний стан, оскільки Трубін намагається у кожному матчі грати "на нуль".

Нагадаємо, форвард Мохаммед Салах влітку безкоштовно перейде до одного з найкращих клубів Європи.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зробила заяву про несправедливість у спорті та назвала свої цілі, яких збирається досягти найближчими роками.

футбол Анатолій Трубін Бенфіка Ліга чемпіонів спорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:55 На Житомирщині ввели аварійні відключення світла — яка причина

10:45 Кличко відповів на петицію про посилення контролю за рівнем шуму

10:39 Трамп до інавгурації може вести непублічні переговори з Кремлем

10:36 Компенсація за відпустку загиблого — деталі від Одеського ТЦК

10:23 Винагороди у ЗСУ — кому платять додатково 30 тис. грн

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Новина з фото

10:16 Лідери серед браузерів у 2024 році — що обирають українці

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

10:13 Здавання територій і не тільки — WSJ назвав мирний план Трампа

10:08 Пухкі оладки на сніданок за 5 хвилин — без борошна, як пончики

10:07 Українці почали масово виїжджати з Польщі — що сталося

10:55 На Житомирщині ввели аварійні відключення світла — яка причина

10:45 Кличко відповів на петицію про посилення контролю за рівнем шуму

10:39 Трамп до інавгурації може вести непублічні переговори з Кремлем

10:36 Компенсація за відпустку загиблого — деталі від Одеського ТЦК

10:23 Винагороди у ЗСУ — кому платять додатково 30 тис. грн

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Новина з фото

10:16 Лідери серед браузерів у 2024 році — що обирають українці

10:13 Здавання територій і не тільки — WSJ назвав мирний план Трампа

10:08 Пухкі оладки на сніданок за 5 хвилин — без борошна, як пончики

10:07 Українці почали масово виїжджати з Польщі — що сталося

10:04 Киянин провернув аферу с пенсійними виплатами — що вирішив суд

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

18:00 Перемога Трампа та перша реакція Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему, з якою стикаються жінки в ЗСУ

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд