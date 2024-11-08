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Мудрик продовжує забивати, тренер Челсі хвалить українця

8 листопада 2024 09:02
Станіслав Костюк - Редактор
Мудрик забив гол за Челсі, який викликав захоплення тренера
Михайло Мудрик під час матчу. Фото: Reuters/Isabel Infantes
Станіслав Костюк - Редактор

Лондонський "Челсі" подарував своїм уболівальникам справжнє свято на "Стемфорд Брідж". Команда Енцо Марески забила супернику вісім голів у поєдинку Ліги Конференцій.

Головний тренер "Челсі" після матчу окремо відзначив гру Михайла Мудрика, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У четвертому турі основного етапу Ліги Конференцій англійський "Челсі" розгромив вірменську команду "Ноа" з рахунком 8:0. Українець Михайло Мудрик вийшов в основному складі лондонців та забив п'ятий гол своєї команди.

Що Мареска сказав про Мудрика

Футболісти "Челсі" повели у рахунку ще на 12-й хвилині після голу у виконанні Тосіна Адарабіойо. Незабаром дебютний гол за "синіх" забив ексфорвард "Барселони" Марк Гію. Також зумів відзначитися Аксель Дісасі. Жоау Фелікс та Крістофер Нкунку забили по два голи. Енцо Фернандес зробив три результативні передачі за дев'ять хвилин.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик святкує гол із партнерами по команді. Фото: Reuters/Matthew Childs

Вболівальники "Челсі" вимагали, щоб команда забила десять голів, але головний тренер команди Енцо Мареска вважає, що його підопічні й без цього досягнення провели хороший матч. Окремо наставник виділив гру Михайла Мудрика.

Тренер заявив, що з кожним вдалим матчем українець почувається дедалі впевненіше. Мудрик поступово стає важливим футболістом для лондонської команди та використовує будь-який шанс, щоб нагадати про свою майстерність тренерському штабу.

Наступний матч "Челсі" зіграє в АПЛ проти "Арсенала" у неділю, 10 листопада.

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Ліга Конференцій Михайло Мудрик Челсі футбол спорт

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