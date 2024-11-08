Шовковський назвав винних у розгромній поразці Динамо у Лізі Європи

Олександр Шовковський засмучений результатом команди. Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Цьогорічний розіграш Ліги Європи катастрофічно складається для київського "Динамо". Українська команда програла вже четвертий матч поспіль і не набрала жодного очка.

Шовковський назвав причини розгрому від угорського "Ференцвароша" в інтерв'ю Megogo.

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"Динамо" провело декілька перспективних атак на початку матчу четвертого туру основного етапу Ліги Європи з "Ференцварошем". Проте Владислава Дубінчака було видалено з поля ще в дебюті поєдинку за грубу гру. У меншості "біло-сині" дограли внічию перший тайм, але після перерви пропустили чотири голи.

Олександр Шовковський після матчу. Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Що Шовковський сказав про матч

Головний тренер "Динамо" нагадаємо про те, що його команда мала можливість повести в рахунку в перші хвилини протистояння. Проте, кияни не реалізували свої моменти. У другому таймі вони самі "подарували" гол супернику, який після цього відчув кураж та забив стільки м'ячів, скільки встиг.

Шовковський не став пояснювати, чому замінив Буяльського та Шапаренка. Він лише зазначив, що це було його рішення, і тільки йому відповідати за нього.

При цьому тренер натякнув, що має претензії до молодих центральних захисників Михавко та Біловара. Наставник "Динамо" заявив, що вони мають розуміти, у якому клубі грають. На думку Шовковського, футболісти мають бути готові до будь-якого розвитку подій на полі.

"Коли ти виходиш на футбольне поле — насамперед приймаєш рішення. Це говорить про твій інтелект. Далі йде розуміння футболу та майстерність. Рішення говорять про інтелект футболістів. Вони мають розуміти, де грають", — заявив Шовковський.

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