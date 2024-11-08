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Ференцварош в Лізі Європи принизив київське Динамо

8 листопада 2024 00:00
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо — Ференцварош: кияни пропустили чотири м'ячі в Лізі Європи
Матч "Динамо" — "Ференцварош". Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Лізі Європи відбулися матчі четвертого туру основного раунду Ліги Європи. Київське "Динамо" в німецькому Гамбурзі приймало угорський "Ференцварош".

Команда Олександра Шовковського програла з рахунком 0:4, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гравці "Динамо" після матчу. Фото: Reuters

Дубінчак знищив "Динамо"

Команда Шовковського на початку матчу віддала м’яч супернику та намагалася відбиватися.

"Динамо" за таку несміливу гру покарали на 17-й хвилині. Дубінчак за межами поля в’їхав у суперника та після ВАР отримав червону картку.

У меншості "Динамо" грало на відбивання. Лише в останні 10 хвилин тайму команда зробила чотири гольових моменти.

На 36-й хвилині кияни двічі пробили в поперечину. Спершу Кабаєв, а потім в цій же атаці Ванат.

Жахливим став для "Динамо" другий тайм. На 54-й хвилині Кабаєв припустив помилку і зробив гольову передачу на суперника. Ворго з центру штрафної пробив у праву дев’ятку.

Через дві хвилини "Ференцварош" забив вдруге. В центрі штрафного майданчика "Динамо" м’яч відскочив від Михавка під удар Закаріассену.

На 67-й хвилині рахунок став розгромним. Після подачі Каді з правого флангу Ворго головою пробив Бущана. Через чотири хвилини Каян пробив у перекладину.

Крапку в матчі "Ференцварош" поставив на 76-й хвилині. Сальданья отримав пас з правого флангу та пробив повз Бущана.

Після четвертого голу "Ференцварош" припинив атакувати та дав пограти киянам.

"Динамо" — "Ференцварош" — 0:4

Голы: Ворго, 54, 67, Закаріассен, 56, Сальданья, 76

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Ліга Європи футбол Ференцварош Динамо Владислав Дубінчак

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