У матчі Динамо та Ференцвароша червону картку отримав Дубінчак

Гравці "Динамо" перед матчем із "Ференцварошем". Фото: Reuters

У матчі четвертого туру основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" приймає будапештський "Ференцварош". Неприємності для українців почалися на початку матчу.

На 17-й хвилині червону картку одержав захисник "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE.

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Гравці "Динамо" перед матчем із "Ференцварошем". Фото: Reuters

Червона картка у "Динамо"

На 16-й хвилині лівий захисник "Динамо" Владислав Дубінчак поза межами поля жорстко в'їхав у ногу суперника.

Спочатку арбітр не побачив моменту, але після ВАР дав Дубінчаку червону картку.

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