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Динамо залишилося у меншості на початку матчу з Ференцварошем

7 листопада 2024 22:31
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
У матчі Динамо та Ференцвароша червону картку отримав Дубінчак
Гравці "Динамо" перед матчем із "Ференцварошем". Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У матчі четвертого туру основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" приймає будапештський "Ференцварош". Неприємності для українців почалися на початку матчу.

На 17-й хвилині червону картку одержав захисник "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE.

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Гравці "Динамо" перед матчем із "Ференцварошем". Фото: Reuters

Червона картка у "Динамо"

На 16-й хвилині лівий захисник "Динамо" Владислав Дубінчак поза межами поля жорстко в'їхав у ногу суперника.

Спочатку арбітр не побачив моменту, але після ВАР дав Дубінчаку червону картку.

Нагадаємо, французький форвард "Реала" Кілліан Мбаппе впевнений, що його ставлять не на потрібну позицію.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола може отримати роботу у "ПСЖ".

Наставник донецького "Шахтаря" Маріно Пушич відзначив своїх футболістів за матч із "Янг Бойз".

Ліга Європи футбол Ференцварош Динамо Владислав Дубінчак

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