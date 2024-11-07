Динамо і Ференцварош — склади команд на матч Ліги Європи

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

На стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі проходить матч четвертого туру Ліги Європи. В цій грі київське "Динамо" прийме будапештський "Ференцварош".

Перед грою команди оголосили стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч "Динамо" — "Ференцварош"

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський в матчі проти "Ференцвароша" виставив усіх найсильніших гравців, на яких міг розраховувати.

Наразі у "Динамо" через пошкодження відсутні Олександр Піхальонок та Олександр Тимчик. Всі інші гравці зіграють з перших хвилин.

"Динамо": Бущан — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко, Шапаренко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Попов, Ярмоленко, Рубчинський, Малиш, Герреро, Брагару.

"Ференцварош": Дібуш — Макрецькіс, Сіссе, Гартенманн, Рамірес — Ромменс, Абу Фанні — Каді, Захаріассен, Траоре — Б. Ворго.

Запасні: А. Ворго, Ері, Бен-Ромдан, Сальданья, Чівич, Ботко, Солої, Грубер, Каян, Тот, Майга, Місіджан.

Нагадаємо, зірковий новачок "Реалу" Кілліан Мбаппе заявив, що його неправильно використовують в клубі.

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола може очолити клуб у Франції.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич похвалив своїх гравців за матч з "Янг Бойз".