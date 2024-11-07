Стало відомо, з ким зіграють гравці Динамо U-19

Гравці юнацького клубу Динамо. Фото: ФК Динамо

Київське "Динамо" U-19 обіграло "Марібор" U-19 (4:2) за сумою двох матчів у 2-му раунді шляху чемпіонів Юнацької Ліги УЄФА. У наступному поєдинку вони зустрінуться із командою з Косово.

Про це пише портал Новини.LIVE.

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Кияни зіграють проти косовського клубу "2 Корріку" у наступному раунді. Майбутній супротивник "Динамо" обіграв ірландський "ЮК Дублін" — 2:1 вдома та 3:1 на виїзді.

Команди зустрінуться у двох матчах, які пройдуть 27 листопада та 11 грудня.

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