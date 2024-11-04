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Ярмоленко анонсував зміни у грі Динамо у Лізі Європи

4 листопада 2024 14:50
Станіслав Костюк - Редактор
Ярмоленко пояснив, як Динамо виправить ситуацію у Лізі Європи
Андрій Ярмоленко із капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував неприємну тенденцію у грі "Динамо" у Лізі Європи. Вболівальники вже три тури спостерігають за серією поразок команди у цьому турнірі.

Ярмоленко назвав головну проблему, яка заважає "біло-синім" перемагати, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Один із найдосвідченіших футболістів "Динамо" підтвердив, що команді складно пристосуватися до графіка, за якого їй доводиться регулярно їздити Європою. "Біло-сині" змушені проводити навіть номінально домашні єврокубкові матчі в інших країнах.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" готується до першої перемоги

Андрій Ярмоленко заявив, що його партнерам по команді набридла серія із трьох поразок поспіль у Лізі Європи. Футболісти в найближчому матчі проти угорського "Ференцвароша" докладуть максимум зусиль, щоб досягти прийнятного результату.

За словами Ярмоленка, футболісти "Динамо" вже звикли до складного графіка. Вони зроблять усе можливе, щоб почати забивати голи та заробляти бали у Лізі Європи.

"Я не скаржитимуся. Так, дійсно важко грати без відновлення, але ми самі хотіли потрапити в єврокубки, і тепер настав час виправити ситуацію", — заявив Ярмоленко.

Матч "Динамо" — "Ференцварош" відбудеться у четвер, 7 листопада.

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Андрій Ярмоленко Динамо Ліга Європи футбол спорт

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