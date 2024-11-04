Ярмоленко объяснил, как Динамо исправит ситуацию в Лиге Европы

Андрей Ярмоленко с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал неприятную тенденцию в игре "Динамо" в Лиге Европы. Болельщики уже три тура наблюдают за серией поражений команды в этом турнире.

Ярмоленко назвал главную проблему, которая мешает "бело-синим" побеждать, сообщает официальный сайт клуба.

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Один из самых опытных футболистов "Динамо" подтвердил, что команде сложно приспособиться к графику, при котором ей приходится регулярно ездить по Европе. "Бело-синие" вынуждены проводить даже номинально домашние еврокубковые матчи в других странах.

Андрей Ярмоленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" готовится к первой победе

Андрей Ярмоленко заявил, что его партнерам по команде надоела серия из трех поражений подряд в Лиге Европы. Футболисты в ближайшем матче против венгерского "Ференцвароша" приложат максимум усилий, чтобы добиться приемлемого результата.

Согласно словам Ярмоленко, футболисты "Динамо" уже привыкли к сложному графику. Они сделают все возможное, чтобы начать забивать голы и зарабатывать баллы в Лиге Европы.

"Я не буду жаловаться. Да, действительно тяжело играть без восстановления, но мы сами хотели попасть в еврокубки, и теперь пришло время исправить ситуацию", — заявил Ярмоленко.

Матч "Динамо" — "Ференцварош" состоится в четверг, 7 ноября.

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