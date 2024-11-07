Стало известно, с кем сыграют игроки Динамо U-19

Игроки юношеского клуба "Динамо".

Киевское "Динамо" U-19 обыграло "Марибор" U-19 (4:2) по сумме двух матчей во 2-м раунде пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА. В следующем поединке они встретятся с командой Косово.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Киевляне сыграют против косовского клуба "2 Коррика" в следующем раунде. Будущий противник "Динамо" обыграл ирландский "ЮК Дублин" — 2:1 дома и 3:1 на выезде.

Команды встретятся в двух матчах, которые пройдут 27 ноября и 11 декабря.

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