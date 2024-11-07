Динамо и Ференцварош – составы команд на матч Лиги Европы

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

На стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге проходит матч четвертого тура Лиги Европы. В этой игре киевское "Динамо" примет будапештский "Ференцварош".

Перед игрой команды объявили стартовые составы на матч, сообщил портал Новини.LIVE.

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в матче против "Ференцвароша" выставил всех сильнейших игроков, на которых мог рассчитывать.

Сейчас у "Динамо" из-за повреждений отсутствуют Александр Пихаленок и Александр Тимчик. Все остальные игроки сыграют с первых минут.

"Динамо": Бущан — Караваев, Беловар, Михавко, Дубинчак — Бражко, Шапаренко — Волошин, Буяльский, Кабаев — Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Овчаренко, Дячук, Попов, Ярмоленко, Рубчинский, Малыш, Герреро, Брагару.

"Ференцварош": Дибуш — Макрецкис, Сиссе, Гартенманн, Рамирес — Ромменс, Абу Фанни - Кади, Захариассен, Траоре — Б. Уорго.

Запасные: А. Уорго, Эри, Бен-Ромдан, Сальданья, Чивич, Ботко, Солои, Грубер, Каян, Тот, Майга, Мисиджан.

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