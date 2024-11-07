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Динамо осталось в меньшинстве в начале матча с Ференцварошем

7 ноября 2024 22:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
В матче Динамо и Ференцвароша красную карточку получил Дубинчак
Игроки "Динамо" перед матчем с "Ференцварошем". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В матче четвертого турам основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" принимает будапештский "Ференцварош". Неприятности для украинцев начались в начале матче.

На 17-й минуте красную карточку получил защитник "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE.

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Игроки "Динамо" перед матчем с "Ференцварошем". Фото: Reuters

Красная карточка у "Динамо"

На 16-й минуте левый защитник "Динамо" Владислав Дубинчак за пределами поля жестко въехал в ногу соперника.

Сначала арбитр не увидел момент, но после ВАР дал Дубинчаку красную карточку.

Напомним, французский форвард "Реала" Киллиан Мбаппе уверен, что его ставят не на нужную позицию.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может получить работу в "ПСЖ".

Наставник донецкого "Шахтера" Марино Пушич отметил своих футболистов за матч с "Янг Бойз".

Лига Европы футбол Ференцварош Динамо Владислав Дубинчак

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