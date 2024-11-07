В матче Динамо и Ференцвароша красную карточку получил Дубинчак

Игроки "Динамо" перед матчем с "Ференцварошем". Фото: Reuters

В матче четвертого турам основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" принимает будапештский "Ференцварош". Неприятности для украинцев начались в начале матче.

На 17-й минуте красную карточку получил защитник "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE.

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Игроки "Динамо" перед матчем с "Ференцварошем". Фото: Reuters

Красная карточка у "Динамо"

На 16-й минуте левый защитник "Динамо" Владислав Дубинчак за пределами поля жестко въехал в ногу соперника.

Сначала арбитр не увидел момент, но после ВАР дал Дубинчаку красную карточку.

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