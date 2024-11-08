Динамо — Ференцварош: киевляне пропустили четыре мяча в Лиге Европы

Ференцварош в Лиге Европы унизил киевское Динамо
В Лиге Европы прошли матчи четвертого тура основного раунда Лиги Европы. Киевское "Динамо" в немецком Гамбурге принимало венгерский "Ференцварош".
Команда Александра Шовковского проиграла со счетом 0:4, сообщил портал Новини.LIVE.
Дубинчак уничтожил "Динамо"
Команда Шовковского в начале матча отдала мяч сопернику и пыталась отбиваться.
"Динамо" за столь робкую игру наказали на 17-й минуте. Дубинчак за пределами поля въехал в ногу соперника и после ВАР получил красную карточку.
В меньшинстве "Динамо" играло на отбивание. Только в последние 10 минут тайма команда сделала четыре голевых момента.
На 36-й минуте киевляне дважды пробили в перекладину. Сначала Кабаев, а затем в этой же атаке Ванат.
Ужасным стал для "Динамо" второй тайм. На 54-й минуте Кабаев допустил ошибку и совершил голевую передачу на соперника. Уорго из центра штрафной пробил в правую девятку.
Через две минуты "Ференцварош" забил во второй раз. В центре штрафной "Динамо" мяч отскочил от Михавка под удар Закариассена.
На 67-й минуте счет стал разгромным. После подачи Кади с правого фланга Уорго головой пробил Бущана. Через четыре минуты Каян пробил в перекладину.
Точку в матче "Ференцварош" поставил на 76-й минуте. Сальданья получил пас с правого фланга и пробил мимо Бущана.
После четвертого гола "Ференцварош" перестал атаковать и отдал киевлянам мяч.
"Динамо" — "Ференцварош" — 0:4
Голый: Уорго, 54, 67, Закариассен, 56, Сальданья, 76
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