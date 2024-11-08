Динамо — Ференцварош: киевляне пропустили четыре мяча в Лиге Европы

Матч "Динамо" — "Ференцварош". Фото: Reuters

В Лиге Европы прошли матчи четвертого тура основного раунда Лиги Европы. Киевское "Динамо" в немецком Гамбурге принимало венгерский "Ференцварош".

Команда Александра Шовковского проиграла со счетом 0:4, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игроки "Динамо" после матча. Фото: Reuters

Дубинчак уничтожил "Динамо"

Команда Шовковского в начале матча отдала мяч сопернику и пыталась отбиваться.

"Динамо" за столь робкую игру наказали на 17-й минуте. Дубинчак за пределами поля въехал в ногу соперника и после ВАР получил красную карточку.

В меньшинстве "Динамо" играло на отбивание. Только в последние 10 минут тайма команда сделала четыре голевых момента.

На 36-й минуте киевляне дважды пробили в перекладину. Сначала Кабаев, а затем в этой же атаке Ванат.

Ужасным стал для "Динамо" второй тайм. На 54-й минуте Кабаев допустил ошибку и совершил голевую передачу на соперника. Уорго из центра штрафной пробил в правую девятку.

Через две минуты "Ференцварош" забил во второй раз. В центре штрафной "Динамо" мяч отскочил от Михавка под удар Закариассена.

На 67-й минуте счет стал разгромным. После подачи Кади с правого фланга Уорго головой пробил Бущана. Через четыре минуты Каян пробил в перекладину.

Точку в матче "Ференцварош" поставил на 76-й минуте. Сальданья получил пас с правого фланга и пробил мимо Бущана.

После четвертого гола "Ференцварош" перестал атаковать и отдал киевлянам мяч.

"Динамо" — "Ференцварош" — 0:4

Голый: Уорго, 54, 67, Закариассен, 56, Сальданья, 76

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