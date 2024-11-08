Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шовковский назвал виновных в разгромном поражении Динамо arrow

Шовковский назвал виновных в разгромном поражении Динамо

8 ноября 2024 08:31
Станислав Костюк - Редактор
Шовковский назвал виновных в разгромном поражении Динамо в Лиге Европы
Александр Шовковский расстроен результатом команды. Фото: Reuters/Cathrin Mueller
Станислав Костюк - Редактор

Нынешний розыгрыш Лиги Европы катастрофически складывается для киевского "Динамо". Украинская команда проиграла уже четвертый матч подряд и не набрала ни одного очка. 

Шовковский назвал причины разгрома от венгерского "Ференцвароша" в интервью Megogo

Читайте также:

"Динамо" провело несколько перспективных атак в начале матча четвертого тура основного этапа Лиги Европы с "Ференцварошем". Однако Владислав Дубинчак был удален с поля еще в дебюте поединка за грубую игру. В меньшинстве "бело-синие" доиграли вничью первый тайм, но после перерыва пропустили четыре безответных гола. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский после матча. Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Что Шовковский сказал о матче

Главный тренер "Динамо" напомним о том, что у его команды была возможность повести в счете в первые минуты противостояния. Однако киевляне не реализовали свои моменты. Во втором тайме они сами "подарили" гол сопернику, который после этого почувствовал кураж и забил столько мячей, сколько успел. 

Шовковский не стал объяснять, почему заменил Буяльского и Шапаренко. Он только отметил, что это было его решение, и только ему за него отвечать.

При этом тренер намекнул, что у него есть претензии к молодым центральным защитникам Михавко и Биловару. Наставник "Динамо" заявил, что они должны понимать, в каком клубе играют. По мнению Шовковского, футболисты обязаны быть готовы к любому развитию событий на поле. 

"Когда ты выходишь на футбольное поле — в первую очередь принимаешь решения. Это говорит о твоем интеллекте. Далее идет понимание футбола и мастерство. Решения говорят об интеллекте футболистов. Они должны понимать, где играют", — заявил Шовковский. 

Напомним, футболист "Реала" Килиан Мбаппе недоволен своим положением в мадридской команде. 

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих объяснила, что считает несправедливостью в спорте. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин сделал важное заявление после поражения "Бенфики" в Лиге чемпионов. 

Динамо Лига Европы футбол спорт Александр Шовковский

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:04 Трамп назначил Сьюзи Уайлс руководителем аппарата Белого дома

09:01 Удар по Запорожью – правоохранители показали последствия атаки

08:59 Пингвин преодолел 3500 км и приплыл в Австралию

08:51 Названы самые популярные смартфоны в 2024 году — список

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

08:36 Выборы в США — кого обвиняют в поражении союзники Харрис

08:30 Что делать украинцам, если ТЦК исключил из учета только на бумаге

08:29 В Киеве водители получили ранения во время ракетной атаки

08:28 Путин назвал условия для улучшения отношений с США, — ISW

08:13 Разрушены дома, школа и предприятие — ночной удар по Одессе

09:04 Трамп назначил Сьюзи Уайлс руководителем аппарата Белого дома

09:01 Удар по Запорожью – правоохранители показали последствия атаки

08:59 Пингвин преодолел 3500 км и приплыл в Австралию

08:51 Названы самые популярные смартфоны в 2024 году — список

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

08:36 Выборы в США — кого обвиняют в поражении союзники Харрис

08:30 Что делать украинцам, если ТЦК исключил из учета только на бумаге

08:29 В Киеве водители получили ранения во время ракетной атаки

08:28 Путин назвал условия для улучшения отношений с США, — ISW

08:13 Разрушены дома, школа и предприятие — ночной удар по Одессе

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

Text

08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
Text

20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд