Шовковский назвал виновных в разгромном поражении Динамо в Лиге Европы

Александр Шовковский расстроен результатом команды. Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Нынешний розыгрыш Лиги Европы катастрофически складывается для киевского "Динамо". Украинская команда проиграла уже четвертый матч подряд и не набрала ни одного очка.

Шовковский назвал причины разгрома от венгерского "Ференцвароша" в интервью Megogo.

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"Динамо" провело несколько перспективных атак в начале матча четвертого тура основного этапа Лиги Европы с "Ференцварошем". Однако Владислав Дубинчак был удален с поля еще в дебюте поединка за грубую игру. В меньшинстве "бело-синие" доиграли вничью первый тайм, но после перерыва пропустили четыре безответных гола.

Александр Шовковский после матча. Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Что Шовковский сказал о матче

Главный тренер "Динамо" напомним о том, что у его команды была возможность повести в счете в первые минуты противостояния. Однако киевляне не реализовали свои моменты. Во втором тайме они сами "подарили" гол сопернику, который после этого почувствовал кураж и забил столько мячей, сколько успел.

Шовковский не стал объяснять, почему заменил Буяльского и Шапаренко. Он только отметил, что это было его решение, и только ему за него отвечать.

При этом тренер намекнул, что у него есть претензии к молодым центральным защитникам Михавко и Биловару. Наставник "Динамо" заявил, что они должны понимать, в каком клубе играют. По мнению Шовковского, футболисты обязаны быть готовы к любому развитию событий на поле.

"Когда ты выходишь на футбольное поле — в первую очередь принимаешь решения. Это говорит о твоем интеллекте. Далее идет понимание футбола и мастерство. Решения говорят об интеллекте футболистов. Они должны понимать, где играют", — заявил Шовковский.

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