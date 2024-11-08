Лунін отримає пропозицію про трансфер з Італії

Андрій Лунін під час матчу. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін продовжує привертати увагу відомих клубів з усієї Європи. Футболіст може будь-якої миті залишити "Реал", якщо погодиться виступати в іншій команді.

Взимку наступного року Лунін отримає пропозицію від представника італійської Серії А, повідомляє Diario AS.

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На початку нинішнього сезону Андрій Лунін підписав новий довгостроковий контракт із мадридським "Реалом". При цьому український воротар залишився другим номером іспанської команди без гарантій ігрової практики.

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: скриншот Reuters

Трансфер Луніна до Італії

Наразі українець знову став основним воротарем "Реала" через чергову травму Тібо Куртуа. Однак у грі мадридської команди з'явилася криза, яка впливає на кількість пропущених голів та результати "бланкос". Керівництво "Реала" не проти відпустити Луніна, якщо з'явиться вигідна пропозиція.

Андрій Лунін ловить м'яч. Фото: скриншот Reuters

У послугах українського голкіпера зацікавлений туринський "Ювентус". Головний тренер команди Тьяго Мотта взимку продовжить кадрові перетворення у "старій синьйорі". Молодому наставнику потрібний надійний воротар, і першою кандидатурою у списку туринців виявився Лунін.

"Ювентус" готовий запропонувати "Реалу" за Андрія 17 млн євро. "Стара синьйора" вже готує відповідну пропозицію іспанському клубу.

Нагадаємо, форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе заявив, що не почувається щасливим в іспанській команді.

Колишній лідер "Реала" Кріштіану Роналду може замінити Неймара у складі саудівського клубу "Аль-Хіляль".