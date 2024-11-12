Ярослава Магучих объяснила влияние интима на спортивные результаты

Ярослава Магучих. Фото: скриншот

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих не предпочитает заниматься сексом перед соревнованиями. Ведь это может непредсказуемо сказаться на ней.

Об этом Магучих рассказала в интервью Маше Ефросининой.

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По словам Магучих у каждого спортсмена разный организм и если одним это дает дополнительный импульс, то вторым может помешать.

Чтобы понять, подходит ли спортсмену секс перед соревнованиями, Магучих советует попробовать.

"Бывает, что на следующий день или через 2 дня есть какие-то упражнения на скорость, или если ты не чувствуешь себя так хорошо, как должно быть, то лучше воздержаться. А так кому-то наоборот идет, что после секса прямо прет. У меня это зависит от периода — это или тренировочный, или это соревновательный", — сказала Магучих.

Ярослава отметила, что в соревновательный период лучше не заниматься сексом из-за возможного истощения организма.

Напомним, ранее Магучих рассказала об несправедливости в спорте.

В Турции в сеть попало видео, где 61-летний инспектор ФИФА занимается половым актом с 24-летней девушкой-арбитром.