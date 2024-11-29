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​​​​​​​Красуня Юлія Левченко знялась у новій фотосесії

29 листопада 2024 07:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Юлія Левченко здивувала новою фотосесією в образі тенісистки
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Одна з найвродливіших українських легкоатлеток Юлія Левченко продовжує радувати своїх уболівальників. Правда, їй це вдається робити не спортивними результатами, а фото в соцмережах.

У своєму Instagram Левченко опублікувала відео з однієї з рекламних фотосесій.

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Левченко в останні роки показує не найкращі результати, але в соцмережах вона така ж популярна. Наразі на стрибунку у висоту підписані 529 тисяч фоловерів.

Нова фотосесія Левченко

Левченко в новій фотосесії спробувала себе в ролі тенісистки. Річ у тому, що легкоатлетка рекламує тенісні корти.

Реклама — це важливий дохід для легкоатлетів. Тому не варто дивуватись, що стрибунка у висоту спробувала зіграти в чужий для себе вид спорту.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Попри популярність 26-річної уродженки Бахмута в соцмережах, її спортивні досягнення залишилися в минулому, і наразі вона вже не претендує на медалі на міжнародних турнірах. Крім того, через високу конкуренцію у збірній існує ризик втратити місце в основному складі команди.

Найкращий результат Юлії Левченко — 2.02 м, проте в останніх сезонах вона значно поступається цьому показнику.

Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх розповіла, що основний дохід їх приносить реклама.

Стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук знялася в новому пікантному образі.

Юлія Левченко Легка атлетика краса стрибки у висоту дружини футболістів

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