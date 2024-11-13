Марина Бех-Романчук поділилася новим пікантним фото в соцмережах

Бех-Романчук знялася в новому пікантному образі — фото
Топова українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук часто полюбляє радувати фанатів своїми фото в соцмережах. Іноді це бувають пікантні фото.
Цього разу Бех-Романчук знову порадувала фанатів цікавим знімком в Instagram.
Завдяки своїй зовнішності та відсутності багатьох комплексів, притаманних звичайним людям, Марина зібрала на своєму акаунті в Instagram 503 тисячі фоловерів.
Бех-Романчук показала новий пікантний образ
В новій фотосесії Бех-Романчук знялася в чорному купальнику. Завдяки грі світла та цьому одягу акцент був на струнки ноги стрибунки в довжину.
Зазначимо, що Бех-Романчук зі своїм чоловіком та олімпійським призером Токіо-2020 з плавання Михайлом Романчуком наразі проводить відпустку після важкого та провального сезону.
На Олімпійських іграх в Парижі Марина та Михайло, на яких були надії на медалі, показали дуже погані результати. Бех-Романчук свій провал пов’язала з проблемами з травмами, які не дозволили розкрити свій потенціал. Романчук же жалівся на хворобу, якою захворів після церемонії відкриття ОІ.
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