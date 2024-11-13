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Бех-Романчук знялася в новому пікантному образі — фото

13 листопада 2024 07:26
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Марина Бех-Романчук поділилася новим пікантним фото в соцмережах
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Топова українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук часто полюбляє радувати фанатів своїми фото в соцмережах. Іноді це бувають пікантні фото.

Цього разу Бех-Романчук знову порадувала фанатів цікавим знімком в Instagram.

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Завдяки своїй зовнішності та відсутності багатьох комплексів, притаманних звичайним людям, Марина зібрала на своєму акаунті в Instagram 503 тисячі фоловерів.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук на відпочинку. Фото: instagram.com/marynabekh/

Бех-Романчук показала новий пікантний образ

В новій фотосесії Бех-Романчук знялася в чорному купальнику. Завдяки грі світла та цьому одягу акцент був на струнки ноги стрибунки в довжину.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук у новому образі. Фото: instagram.com/marynabekh/
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук відкрилась з іншого боку. Фото: instagram.com/marynabekh/
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Зазначимо, що Бех-Романчук зі своїм чоловіком та олімпійським призером Токіо-2020 з плавання Михайлом Романчуком наразі проводить відпустку після важкого та провального сезону.

На Олімпійських іграх в Парижі Марина та Михайло, на яких були надії на медалі, показали дуже погані результати. Бех-Романчук свій провал пов’язала з проблемами з травмами, які не дозволили розкрити свій потенціал. Романчук же жалівся на хворобу, якою захворів після церемонії відкриття ОІ.

Нагадаємо, раніше найкрасивішій футболістці світу довелося роздягнутися, щоб показати себе в образі диявола.

Українська бійчиня ММА Марина Мороз знялася у відвертій фотосесії разом з американською зіркою.

У Туреччині 61-річний інспектор ФІФА та 24-річна дівчина-арбітр потрапили в інтим-скандал.

Марина Бех фотосесія дружини футболістів стрибки у довжину Легка атлетика

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