Марина Мороз та Пейдж ВанЗант у відвертій фотосесії для Instagram – фото

Українська бійчиня UFC знялася у дуже відвертій фотосесії
Український боєць UFC Марина Мороз продовжує вражати чоловіків своїми відвертими фотосесіями. Цього разу дівчина вступила до колаборації із зіркою MMA та кулачних боїв Пейдж ВанЗант.
Фото нової відвертої фотосесії були розміщені в Instagram.
Мороз після серії поразок не претендує на титул UFC, але її поки ще не звільнили. Ймовірно, керівництво компанії приваблює її кількість фоловерів у Instagram, яка становить 656 тисяч людей. Для промоції такі показники дуже важливі.
Мороз знову роздяглася на камеру
Мороз та ВанЗант взяли участь у фотосесії, де з ще однією моделлю були лише в одній білизні. Дівчатам вдалося показати не лише свої стрункі форми, а й здивувати.
Можна припустити, що дівчата з'явилися в образі войовниць, амазонок, які шукають жертви серед чоловіків.
Мороз пройшла через значні злети та падіння у своїй кар'єрі в MMA, записавши на свій рахунок 11 перемог та 6 поразок.
Після успішного дебюту в UFC у 2015 році вона привернула увагу, та її розглядали як претендентку на титул, але останніми роками зіткнулася з проблемами у поєдинках. Три її крайні бої завершилися поразками від Дженніфер Майї, Карін Сільві та Джоанн Вуд.
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