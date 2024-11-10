Марина Мороз та Пейдж ВанЗант у відвертій фотосесії для Instagram – фото

Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc

Український боєць UFC Марина Мороз продовжує вражати чоловіків своїми відвертими фотосесіями. Цього разу дівчина вступила до колаборації із зіркою MMA та кулачних боїв Пейдж ВанЗант.

Фото нової відвертої фотосесії були розміщені в Instagram.

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Мороз після серії поразок не претендує на титул UFC, але її поки ще не звільнили. Ймовірно, керівництво компанії приваблює її кількість фоловерів у Instagram, яка становить 656 тисяч людей. Для промоції такі показники дуже важливі.

Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc

Мороз знову роздяглася на камеру

Мороз та ВанЗант взяли участь у фотосесії, де з ще однією моделлю були лише в одній білизні. Дівчатам вдалося показати не лише свої стрункі форми, а й здивувати.

Відверта фотосесія з Мариною Мороз. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Можна припустити, що дівчата з'явилися в образі войовниць, амазонок, які шукають жертви серед чоловіків.

Марина Мороз (ліворуч) та Пейдж ВанЗант (по центру). Фото: instagram.com/paigevanzant/

Марина Мороз (ліворуч) та Пейдж ВанЗант (праворуч). Фото: instagram.com/paigevanzant/

Мороз пройшла через значні злети та падіння у своїй кар'єрі в MMA, записавши на свій рахунок 11 перемог та 6 поразок.

Після успішного дебюту в UFC у 2015 році вона привернула увагу, та її розглядали як претендентку на титул, але останніми роками зіткнулася з проблемами у поєдинках. Три її крайні бої завершилися поразками від Дженніфер Майї, Карін Сільві та Джоанн Вуд.

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