Марина Мороз вразила фанатів пікантним контентом в Instagram та OnlyFans — відео

Українська зірка UFC та OnlyFans опублікувала дуже гаряче відео
Українська бійчиня Марина Мороз наразі в UFC шокує не своїми перемогами. Українка стала цікавою в соцмережах та на OnlyFans.
В останньому відео в Instagram українка показала свою потужну фізичну форму.
Мороз зараз більше не є претенденткою на титул, але з UFC її не звільняють. Можливо, керівництво компанії переконує кількість її фоловерів в Instagram, яка становить 656 тисяч. У компанії звертають увагу на цей показник.
Мороз вразила своїх фанатів
Після того, як Мороз почала працювати на порталі OnlyFans, її сторінка в Instagram стала значно пікантнішою.
В одному з останніх відео Мороз знялася разом з колишньою зіркою UFC та учасницею американської версії проєкту "Танці з зірками" Пейдж ВанЗант.
Мороз за свою кар’єру виграла 11 поєдинків та шість програла.
Українка поступилася в трьох останніх боях Дженніфер Майї, Карін Сільві та Джоанн Вуд.
Марина дебютувала в UFC у 2015 році й з того часу в американському промоушені виграла шість боїв та стільки ж програла.
Нагадаємо, раніше в ММА повернувся камерунський важковаговик Френсіс Нганну. Він виграв нокаутом свій перший бій за 2,5 роки.
Також в UFC другий бій підряд програв український боєць Ігор Потєря.
Читайте Новини.LIVE!