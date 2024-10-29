Марина Мороз вразила фанатів пікантним контентом в Instagram та OnlyFans — відео

Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc/

Українська бійчиня Марина Мороз наразі в UFC шокує не своїми перемогами. Українка стала цікавою в соцмережах та на OnlyFans.

В останньому відео в Instagram українка показала свою потужну фізичну форму.

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Мороз зараз більше не є претенденткою на титул, але з UFC її не звільняють. Можливо, керівництво компанії переконує кількість її фоловерів в Instagram, яка становить 656 тисяч. У компанії звертають увагу на цей показник.

Мороз вразила своїх фанатів

Після того, як Мороз почала працювати на порталі OnlyFans, її сторінка в Instagram стала значно пікантнішою.

В одному з останніх відео Мороз знялася разом з колишньою зіркою UFC та учасницею американської версії проєкту "Танці з зірками" Пейдж ВанЗант.

Мороз за свою кар’єру виграла 11 поєдинків та шість програла.

Українка поступилася в трьох останніх боях Дженніфер Майї, Карін Сільві та Джоанн Вуд.

Марина дебютувала в UFC у 2015 році й з того часу в американському промоушені виграла шість боїв та стільки ж програла.

Нагадаємо, раніше в ММА повернувся камерунський важковаговик Френсіс Нганну. Він виграв нокаутом свій перший бій за 2,5 роки.

Також в UFC другий бій підряд програв український боєць Ігор Потєря.