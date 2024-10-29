Марина Мороз поразила фанатов пикантным контентом в Instagram и OnlyFans — видео

Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc/

Украинская девушка-боец Марина Мороз в UFC шокирует не своими победами. Украинка стала интересна в соцсетях и OnlyFans.

В последнем видео в Instagram украинка показала свою мощную физическую форму.

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Мороз сейчас больше не является претенденткой на титул, но из UFC ее не увольняют. Возможно, руководство компании убеждает количество ее фолловеров в Instagram, которая составляет 656 тысяч. В компании обращают внимание на этот показатель.

Мороз поразила своих фанатов

После того как Мороз начала работать на портале OnlyFans, ее страница в Instagram стала гораздо пикантнее.

В одном из последних видео Мороз снялась вместе с бывшей звездой UFC и участницей американской версии проекта "Танцы со звездами" Пейдж ВанЗант.

Мороз за свою карьеру выиграла 11 поединков и шесть проиграла.

Украинка уступила три последних боя Дженнифер Майи, Карин Сильви и Джоанн Вуд.

Марина дебютировала в UFC в 2015 году и с тех пор в американском промоушене выиграла шесть боев и столько же проиграла.

Напомним, ранее в ММА вернулся камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну. Он выиграл нокаутом свое первое сражение за 2,5 года.

Также в UFC второй бой подряд проиграл украинский боец Игорь Потеря.