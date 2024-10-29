Марина Мороз поразила фанатов пикантным контентом в Instagram и OnlyFans — видео

Украинская звезда UFC и OnlyFans опубликовала очень горячее видео
Украинская девушка-боец Марина Мороз в UFC шокирует не своими победами. Украинка стала интересна в соцсетях и OnlyFans.
В последнем видео в Instagram украинка показала свою мощную физическую форму.
Мороз сейчас больше не является претенденткой на титул, но из UFC ее не увольняют. Возможно, руководство компании убеждает количество ее фолловеров в Instagram, которая составляет 656 тысяч. В компании обращают внимание на этот показатель.
Мороз поразила своих фанатов
После того как Мороз начала работать на портале OnlyFans, ее страница в Instagram стала гораздо пикантнее.
В одном из последних видео Мороз снялась вместе с бывшей звездой UFC и участницей американской версии проекта "Танцы со звездами" Пейдж ВанЗант.
Мороз за свою карьеру выиграла 11 поединков и шесть проиграла.
Украинка уступила три последних боя Дженнифер Майи, Карин Сильви и Джоанн Вуд.
Марина дебютировала в UFC в 2015 году и с тех пор в американском промоушене выиграла шесть боев и столько же проиграла.
Напомним, ранее в ММА вернулся камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну. Он выиграл нокаутом свое первое сражение за 2,5 года.
Также в UFC второй бой подряд проиграл украинский боец Игорь Потеря.
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