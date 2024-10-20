Фрэнсис Нганну вернулся в ММА и победил Феррейру нокаутом в первом раунде

Фрэнсис Нганну после легкой победы. Фото: Reuters

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое ММА-шоу промоушена PFL. В главном событии вернулся в смешанные единоборства камерунский тяжеловес, бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Соперником Нганну стал бразилец Ренан Феррейра, сообщил портал Новини.LIVE.

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Нганну ярко вернулся в ММА

Фрэнсис после двух поражений в боксе от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа вернулся в ММА, где дебютировал в PFL.

Как только начался бой, Нганну воспользовался первой возможностью для перевода соперника в партер.

Как только камерунец оказался сверху на сопернике, чуть не пропустил треугольник. Однако у Феррейры не хватило мощи, чтобы удержать такого физически сильного оппонента как Нганну.

Как только Нганну выбрался из "треугольника", то сразу улучшил позицию и начал жестко забивать соперника ударами.

В итоге, бой закончился, когда Феррейра потерял сознание, а Нганну присудили победу техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, ранее Нганну рассказал, что не почувствовал, как его нокаутировал Энтони Джошуа.

Известный рэпер ранее потерял огромную сумму денег из-за Нганну.