Фрэнсис Нганну вернулся в ММА и победил Феррейру нокаутом в первом раунде

Нганну провел первый за 2,5 года бой в MMA — видео тяжелого нокаута
В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое ММА-шоу промоушена PFL. В главном событии вернулся в смешанные единоборства камерунский тяжеловес, бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
Соперником Нганну стал бразилец Ренан Феррейра, сообщил портал Новини.LIVE.
OMFG 😳😳😳😳😳😳— Krysta (@Krysta____) October 19, 2024
Apex predator is back - Francis Ngannou @francis_ngannou #ForKobe
[ #PFLSuperFights | #BraceForImpact | pic.twitter.com/uyTRDAY7Kb
На кону в бою Нганну — Феррейра был титул чемпиона PFL в тяжелом весе (до 120 кг).
Нганну ярко вернулся в ММА
Фрэнсис после двух поражений в боксе от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа вернулся в ММА, где дебютировал в PFL.
Как только начался бой, Нганну воспользовался первой возможностью для перевода соперника в партер.
Как только камерунец оказался сверху на сопернике, чуть не пропустил треугольник. Однако у Феррейры не хватило мощи, чтобы удержать такого физически сильного оппонента как Нганну.
Как только Нганну выбрался из "треугольника", то сразу улучшил позицию и начал жестко забивать соперника ударами.
В итоге, бой закончился, когда Феррейра потерял сознание, а Нганну присудили победу техническим нокаутом в первом раунде.
Напомним, ранее Нганну рассказал, что не почувствовал, как его нокаутировал Энтони Джошуа.
Известный рэпер ранее потерял огромную сумму денег из-за Нганну.
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