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Нганну провів перший за 2,5 роки бій у MMA — відео важкого нокауту

20 жовтня 2024 10:52
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Френсіс Нганну повернувся до ММА і переміг Феррейру нокаутом у першому раунді
Френсіс Нганну після легкої перемоги. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбулося велике ММА-шоу промоушену PFL. У головній події повернувся у змішані єдиноборства камерунський важковаговик, колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну.

Суперником Нганну став бразилець Ренан Феррейра, повідомив портал Новини.LIVE.

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Головним призом у бою Нганну — Феррейра був титул чемпіона PFL у важкій вазі (до 120 кг).

Нганну яскраво повернувся до ММА

Френсіс після двох поразок у боксі від Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа повернувся до ММА, де дебютував у PFL.

Щойно почався бій, Нганну скористався першою нагодою для переведення суперника в партер.

Щойно камерунець опинився зверху на супернику, мало не пропустив трикутник. Однак у Феррейри не вистачило сили, щоб утримати такого фізично сильного опонента як Нганну.

Як тільки Нганну вибрався з "трикутника", то одразу покращив позицію та почав жорстко забивати суперника ударами.

У результаті бій закінчився, коли Феррейра знепритомнів, а Нганну присудили перемогу технічним. нокаутом у першому раунді.

Нагадаємо, раніше Нганну розповів, що не відчув, як його нокаутував Ентоні Джошуа.

Відомий репер раніше втратив величезну суму грошей через Нганну.

змішані єдиноборства PFL MMA Френсіс Нганну ММА єдиноборства

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