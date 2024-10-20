Френсіс Нганну повернувся до ММА і переміг Феррейру нокаутом у першому раунді

Нганну провів перший за 2,5 роки бій у MMA — відео важкого нокауту
В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбулося велике ММА-шоу промоушену PFL. У головній події повернувся у змішані єдиноборства камерунський важковаговик, колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну.
Суперником Нганну став бразилець Ренан Феррейра, повідомив портал Новини.LIVE.
OMFG 😳😳😳😳😳😳— Krysta (@Krysta____) October 19, 2024
Apex predator is back - Francis Ngannou @francis_ngannou #ForKobe
[ #PFLSuperFights | #BraceForImpact | pic.twitter.com/uyTRDAY7Kb
Головним призом у бою Нганну — Феррейра був титул чемпіона PFL у важкій вазі (до 120 кг).
Нганну яскраво повернувся до ММА
Френсіс після двох поразок у боксі від Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа повернувся до ММА, де дебютував у PFL.
Щойно почався бій, Нганну скористався першою нагодою для переведення суперника в партер.
Щойно камерунець опинився зверху на супернику, мало не пропустив трикутник. Однак у Феррейри не вистачило сили, щоб утримати такого фізично сильного опонента як Нганну.
Як тільки Нганну вибрався з "трикутника", то одразу покращив позицію та почав жорстко забивати суперника ударами.
У результаті бій закінчився, коли Феррейра знепритомнів, а Нганну присудили перемогу технічним. нокаутом у першому раунді.
Нагадаємо, раніше Нганну розповів, що не відчув, як його нокаутував Ентоні Джошуа.
Відомий репер раніше втратив величезну суму грошей через Нганну.
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