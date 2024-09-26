Украинец из Фастова Воеводкин выиграл контракт с UFC, победив на шоу Дэйны Уайта

Даниил Воеводкин. Фото: MMA Junkie

Знаменательное событие произошло на серии претендентов президента UFC Дэйны Уайта. Украинский тяжеловес из Фастова, Киевской области Даниил Воеводкин выиграл главный приз — контракт с UFC.

Украинцу удалось впечатлить главу организации и всех присутствующих в зале, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что на шоу претендентов Дэйны Уайта бойцы дерутся друг с другом, а победитель зарабатывает контракт с UFC. По такой схеме в организацию попали украинцы Игорь Потеря и Сергей Сидей.

Бейли Шенфельдер — Даниил Воеводкин. Фото: UFC

Украинец удивил Уайта

От Воеводкина в США никто ничего не слышал. О нем даже в Украине мало кто знает, кроме ценителей отечественного ММА.

Даниил ранее дрался только в Украине, в основном на турнирах организации "Кратос". У него не было серьезных оппонентов.

Поэтом не удивительно, что на шоу Дэйны Уайта он был большим андердогом. Украинец хоть и имел рекорд из семи досрочных побед без поражений, но его оппонент Бейли Шенфельдер также ранее не проигрывал, а соперники были более узнаваемы для американской публики.

Рекорд Воеводкина в ММА. Фото: скриншот

Когда же бой начался, то стало очевидно, что украинец слишком большой и мощный для своего соперника.

На второй минуте первого раунда Даниил левым боковым отправил соперника на настил и увидел, что оппонент оставил шею незащищенной. Воеводкин занял позицию со спины Шенфельдера и провел удушающий прием.

Воеводкин своей победой восхитил как Уайта, так и экс-чемпиона в двух весовых категориях Даниэля Кормье, который комментировал поединок.

"Я имею в виду, нам даже нужно это обсуждать? Ты был андердогом с коэффициентом 8 к 1! 8 к 1! Я обожаю это де**мо.

Люблю, когда парни выходят и побеждают букмекеров. Букмекеры не определяют сердце, решимость и то, насколько сильно кто-то чего-то хочет, это делаешь ты сам.

Ты сделал это сегодня, мой друг, добро пожаловать в UFC", — сказал Уайт.

Напомним, что после подписания Воеводкина в UFC стало четыре украинца. В организации на контракте Марина Мороз, Игорь Потеря и Сергей Сидей.

Ранее на рынке свободных агентов появился экс-чемпион Bellator Ярослав Амосов. Его также могут подписать в UFC.