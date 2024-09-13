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Украинец Амосов ушел из Bellator — следующим шагом может стать UFC

13 сентября 2024 11:49
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ярослав Амосов завершил контракт с Bellator и намекнул на переход в UFC
Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Лучший украинский боец MMA Ярослав Амосов стал свободным агентом. Раньше он дрался в промоушене Bellator.

Амосов в соцсетях сообщил о завершении контракта с Bellator.

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Амосов заявил, что его теперь ожидает новый этап в карьере, и намекнул, что перейдет в UFC.

"Друзья, закончился мой контракт с Bellator. Это были незабываемые шесть лет. Время, которое навсегда останется в моем сердце. Всем спасибо, скоро я сообщу о своих последующих действиях. Незабываемые эмоции во время завоевания титула, еще большие во время его защиты, первое поражение за 11 лет, война в родной стране, но я уверен, это сделало меня только сильнее.

Все это маленькая часть великой истории. Это не финиш, это новый старт.

Я готов к новому этапу. Впереди новые горизонты и вершины. Мой путь продолжается, я благодарен всем, кто был рядом, тем, кто поддерживал и кто сомневался.

История не заканчивается, она только меняет направление. До встречи в Октагоне", — написал Амосов.

Ярослав Амосов
Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Последнее слово Амосова является намеком на переход в UFC, поскольку только в этом промоушене проводят поединки в Октагоне — они имеют на этот вид клетки авторское право.

Свое первое сражение Амосов провел в Bellator в июле 2018 года. С тех пор он выиграл восемь боев и один проиграл.

Амосов побеждал Джеральда Гарриса, Дэвида Рикелса, Эда Рута, Марка Лемминжера, Дугласа Лиму и дважды Логана Сторли.

В своем последнем поединке, состоявшемся 16 ноября 2023 года, 31-летний Амосов проиграл нокаутом в третьем раунде Джейсону Джексону.

Всего в карьере Амосова 27 побед и одно поражение.

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ММА UFC смешанные единоборства Ярослав Амосов Bellator

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