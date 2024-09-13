Ярослав Амосов завершил контракт с Bellator и намекнул на переход в UFC

Украинец Амосов ушел из Bellator — следующим шагом может стать UFC
Лучший украинский боец MMA Ярослав Амосов стал свободным агентом. Раньше он дрался в промоушене Bellator.
Амосов в соцсетях сообщил о завершении контракта с Bellator.
Амосов не сражался после потери титула
Амосов заявил, что его теперь ожидает новый этап в карьере, и намекнул, что перейдет в UFC.
"Друзья, закончился мой контракт с Bellator. Это были незабываемые шесть лет. Время, которое навсегда останется в моем сердце. Всем спасибо, скоро я сообщу о своих последующих действиях. Незабываемые эмоции во время завоевания титула, еще большие во время его защиты, первое поражение за 11 лет, война в родной стране, но я уверен, это сделало меня только сильнее.
Все это маленькая часть великой истории. Это не финиш, это новый старт.
Я готов к новому этапу. Впереди новые горизонты и вершины. Мой путь продолжается, я благодарен всем, кто был рядом, тем, кто поддерживал и кто сомневался.
История не заканчивается, она только меняет направление. До встречи в Октагоне", — написал Амосов.
Последнее слово Амосова является намеком на переход в UFC, поскольку только в этом промоушене проводят поединки в Октагоне — они имеют на этот вид клетки авторское право.
Свое первое сражение Амосов провел в Bellator в июле 2018 года. С тех пор он выиграл восемь боев и один проиграл.
Амосов побеждал Джеральда Гарриса, Дэвида Рикелса, Эда Рута, Марка Лемминжера, Дугласа Лиму и дважды Логана Сторли.
В своем последнем поединке, состоявшемся 16 ноября 2023 года, 31-летний Амосов проиграл нокаутом в третьем раунде Джейсону Джексону.
Всего в карьере Амосова 27 побед и одно поражение.
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