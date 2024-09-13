Ярослав Амосов завершив контракт із Bellator і натякнув на перехід в UFC

Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Найкращий український боєць MMA Ярослав Амосов став вільним агентом. Раніше він бився в промоушені Bellator.

Амосов в соцмережах повідомив про завершення контракту з Bellator.

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Амосов заявив, що його тепер очікує новий етап в кар’єрі, і натякнув, що перейде в UFC.

"Друзі, скінчився мій контракт з Bellator. Це були незабутні шість років. Час, який назавжди залишиться в моєму серці. Всім дякую, скоро я повідомлю про свої наступні дії. Незабутні емоції під час завоювання титулу, ще більші під час його захисту, перша поразка за 11 років, війна в рідній країні, але я впевнений, це зробило мене тільки сильнішим.

Все це маленька частина великої історії. Це не фініш, це новий старт.

Я готовий до нового етапу. Попереду нові горизонти і вершини. Мій шлях продовжується, я вдячний всім, хто був поряд, тим, хто підтримував і хто сумнівався.

Історія не закінчується, вона лише змінює напрямок. До зустрічі в Октагоні", — написав Амосов.

Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Останнє слово Амосова є натяком на перехід в UFC, оскільки лише в цьому промоушені проводять поєдинки в Октагоні — вони мають на цей вид клітки авторське право.

Свій перший бій Амосов провів у Bellator в липні 2018 року. Відтоді він виграв вісім боїв та один програв.

Амосов перемагав Джеральда Гарріса, Девіда Рікелса, Еда Рута, Марка Леммінжера, Дугласа Ліму та двічі Логана Сторлі.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 16 листопада 2023 року, 31-річний Амосов програв нокаутом в третьому раунді Джейсону Джексону.

Загалом у кар’єрі Амосова 27 перемог та одна поразка.

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