Амосов вперше програв та втратив чемпіонський титул — відео нокауту
У Чикаго відбулося бійцівське шоу Bellator 301. У головному поєдинку чемпіон напівсередньої ваги українець Ярослав Амосов провів бій проти ямайського претендента Джейсона Джексона.
Українець програв перший бій у кар'єрі, повідомив портал Новини LIVE.
Одна з найкрасивіших моментів в Bellator history! 😱 @TAKM_MMA ends the incredible streak of @YaroslavAmosov . #Bellator301 | LIVE NOW | @SHOsports 🇺🇸 pic.twitter.com/t8gIbv0pHv- Bellator MMA (@BellatorMMA) November 18, 2023
Амосов — Джексон, огляд бою
Амосов з перших хвилин поєдинку показував, що прагне переведення в партер, оскільки у суперника перевага в довжині рук і він небезпечний на дистанції через свій прямий удар правою. Однак Ярославу не вдалося нав'язати опоненту свій бій, тоді як той навіть провів напівтейкдаун.
Другий раунд розпочався тяжко для українця. У стійці довгорукий ямаєць перебивав його, двічі влучав коліном і один раз потужним бічним. До того ж, був ще десяток менш сильних влучень. Лише за півтори хвилини до кінця п'ятихвилинки Ярослав перевів бій у клінч, а потім і в партер, де контролював опонента до завершення відведеного часу.
На початку третього раунду ямаєць спробував провести тейкдаун, а потім впевнено перебивав Ярослава у стійці. У середині п'ятихвилинки Джексон відправив українця до нокдауну і потім добивав до зупинки рефері.
Підсумок поєдинку: Амосов програв нокаутом у третьому раунді.
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