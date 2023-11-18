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Амосов вперше програв та втратив чемпіонський титул — відео нокауту

18 листопада 2023 07:20
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Агабекян Карен
редактор
Амосов вперше програв та втратив чемпіонський титул — відео нокауту
Ярослав Амосов програв бій Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Чикаго відбулося бійцівське шоу Bellator 301. У головному поєдинку чемпіон напівсередньої ваги українець Ярослав Амосов провів бій проти ямайського претендента Джейсона Джексона.

Українець програв перший бій у кар'єрі, повідомив портал Новини LIVE.

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Амосов з перших хвилин поєдинку показував, що прагне переведення в партер, оскільки у суперника перевага в довжині рук і він небезпечний на дистанції через свій прямий удар правою. Однак Ярославу не вдалося нав'язати опоненту свій бій, тоді як той навіть провів напівтейкдаун.

Другий раунд розпочався тяжко для українця. У стійці довгорукий ямаєць перебивав його, двічі влучав коліном і один раз потужним бічним. До того ж, був ще десяток менш сильних влучень. Лише за півтори хвилини до кінця п'ятихвилинки Ярослав перевів бій у клінч, а потім і в партер, де контролював опонента до завершення відведеного часу.

На початку третього раунду ямаєць спробував провести тейкдаун, а потім впевнено перебивав Ярослава у стійці. У середині п'ятихвилинки Джексон відправив українця до нокдауну і потім добивав до зупинки рефері.

Підсумок поєдинку: Амосов програв нокаутом у третьому раунді.

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