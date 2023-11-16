Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинец Амосов встретился со своим соперником в преддверии поединка arrow

Украинец Амосов встретился со своим соперником в преддверии поединка

16 ноября 2023 13:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украинец Амосов встретился со своим соперником в преддверии поединка
Ярослав Амосов — Джейсон Джексон. Фото: Bellator
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В США впервые встретились чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов и его ямайский оппонент Джейсон Джексон. Их поединок состоится 18 ноября в Чикаго.

Бойцы провели битву взглядов, сообщили в Bellator.

Читайте также:

Отметим, что Амосов выиграл все свои 27 матчей в MMA. У его оппонента 15 побед и четыре поражения.

Свой последний бой Амосов провел в феврале этого года, деклассировав Логана Сторли в реванше. Джексон последний поединок провел в июле 2022-го, когда победил Дугласа Лиму.

Амосов о своем сопернике и рекорде

По словам Амосова, его не пугает, что соперника называют "машиной, которая надирает зады", поскольку тот очень дружелюбный и забавный. Поэтому свои чувства к сопернику Ярослав называет уважением.

"Я уважаю Джейсона Джексона. Хороший парень, смешной, а еще он постоянно улыбается. Я не знаю, почему его зовут "машиной, которая надирает задницы". Я думаю, что это просто парень с улыбкой. Он постоянно улыбается", — сказал Ярослав.

Несмотря на уважение к сопернику, украинец настраивается только на победу, поскольку ни один боец не хочет проигрывать.

Также Амосов рассказал, что ему не столь важен "чистый" рекорд 27-0 как победа в тяжелых боях.

"Хочу проводить тяжелые бои. Рекорд 27-0 — это хорошо, но я хочу выигрывать в каждом бою. Все потому, что, если ты боец, то не думаешь: "Возможно, этот поединок проиграю, а этот выиграю". Нет, если ты боец, ты должен побеждать каждый раз", — сказал Амосов.

Напомним, "Реал" выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды.

Футболист "Шахтера" может уже в январе перейти в немецкий клуб.

"Реал" предложит Лунину новый контракт, но есть важный нюанс.

Свитолина рассказала, какие звезды тенниса больше помогали Украине.

Мудрик может перейти в известный французский клуб при одном условии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме