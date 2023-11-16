Украинец Амосов встретился со своим соперником в преддверии поединка

Ярослав Амосов — Джейсон Джексон. Фото: Bellator

В США впервые встретились чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов и его ямайский оппонент Джейсон Джексон. Их поединок состоится 18 ноября в Чикаго.

Бойцы провели битву взглядов, сообщили в Bellator.

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Отметим, что Амосов выиграл все свои 27 матчей в MMA. У его оппонента 15 побед и четыре поражения.

Свой последний бой Амосов провел в феврале этого года, деклассировав Логана Сторли в реванше. Джексон последний поединок провел в июле 2022-го, когда победил Дугласа Лиму.

The welterweight world title main event is going to be 🔥



Уыграют champ @YaroslavAmosov retain or is this set to be Jason Jackson's crowning moment? #Bellator301 | Пятница, 9pm ET / 6pm PT | @SHOsports 🇺🇸 pic.twitter.com/wAhhoW9Rvr - Bellator MMA (@BellatorMMA) November 15, 2023

Амосов о своем сопернике и рекорде

По словам Амосова, его не пугает, что соперника называют "машиной, которая надирает зады", поскольку тот очень дружелюбный и забавный. Поэтому свои чувства к сопернику Ярослав называет уважением.

"Я уважаю Джейсона Джексона. Хороший парень, смешной, а еще он постоянно улыбается. Я не знаю, почему его зовут "машиной, которая надирает задницы". Я думаю, что это просто парень с улыбкой. Он постоянно улыбается", — сказал Ярослав.

Несмотря на уважение к сопернику, украинец настраивается только на победу, поскольку ни один боец не хочет проигрывать.

Также Амосов рассказал, что ему не столь важен "чистый" рекорд 27-0 как победа в тяжелых боях.

"Хочу проводить тяжелые бои. Рекорд 27-0 — это хорошо, но я хочу выигрывать в каждом бою. Все потому, что, если ты боец, то не думаешь: "Возможно, этот поединок проиграю, а этот выиграю". Нет, если ты боец, ты должен побеждать каждый раз", — сказал Амосов.

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