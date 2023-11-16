Українець Амосов зустрівся зі своїм суперником напередодні поєдинку

Ярослав Амосов — Джейсон Джексон. Фото: Bellator

В США вперше зустрілись чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов та його ямайський опонент Джейсон Джексон. Їх поєдинок відбудеться 18 листопада в Чикаго.

Бійці провели битву поглядів, повідомили в Bellator.

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Зазначимо, що Амосов виграв всі свої 27 поєдинків в MMA. У його опонента 15 перемог та чотири поразки.

Свій останній бій Амосов провів у лютого цього року, декласувавши Логана Сторлі в реванші. Джексон останній поєдинок провів в липні 2022-го коли переміг Дугласа Ліму.

The welterweight world title main event is going to be 🔥



Will the champ @YaroslavAmosov retain or is this set to be Jason Jackson's crowning moment?#Bellator301 | Friday, 9pm ET / 6pm PT | @SHOsports 🇺🇸 pic.twitter.com/wAhhoW9Rvr — Bellator MMA (@BellatorMMA) November 15, 2023

Амосов про свого суперника та рекорд

За словами Амосова, його не лякає, що суперника називають "машиною, яка надирає зади", оскільки той дуже дружній та кумедний. Тому свої почуття до суперника Ярослав називає повагою.

"Я поважаю Джейсона Джексона. Гарний хлопець, смішний, а ще він постійно посміхається. Я не знаю, чому його звуть "машиною, яка надирає зади". Я думаю, що це просто хлопець з посмішкою. Він постійно усміхнений", — сказав Ярослав.

Попри повагу до суперника українець налаштовується лише на перемогу, оскільки жоден боєць не хоче програвати.

Також Амосов розповів, що йому не настільки важливий "чистий" рекорд 27-0 як перемога у важких боях.

"Хочу проводити важкі бої. Рекорд 27-0 — це добре, але я хочу вигравати в кожному бою. Все тому, що, якщо ти боєць, то не думаєш: "Можливо, цей поєдинок програю, а цей виграю". Ні, якщо ти боєць, ти маєш перемагати щоразу", — сказав Амосов.

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