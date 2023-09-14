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Непобежденный украинец Амосов получил дату боя и соперника

14 сентября 2023 11:25
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Агабекян Карен
редактор
Непобежденный украинец Амосов получил дату боя и соперника
Чемпион Bellator Ярослав Амосов. Фото: Instagram Амосова
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Непобежденный украинский боец Ярослав Амосов узнал с кем, когда и где проведет следующий бой. Для уроженца Ирпеня это будет вторая защита чемпионского титула Bellator в полусреднем весе.

Амосов сразится с ямайцем Джейсоном Джексоном, сообщили в Bellator.

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Амосов за свою карьеру выиграл 27 поединков и не потерпел ни единого поражения. Джексон имеет в резюме 16 побед и четыре фиаско.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вторая защита титула

Бой Амосов — Джексон 17-го ноября на Wintrust Arena в Чикаго, штат Иллинойс, США возглавит турнир Bellator 301.

Джексон сейчас ведет серию из шести побед. Последнее поражение он потерпел в 2019 году от Эда Рута, которого ранее побеждал Амосов. Затем Джейсон побеждал таких известных бойцов как Бенсон Хендерсон, Нейман Грейси, Пол Дейли и Дуглас Лима.

Амосов в Bellator выиграл все свои восемь поединков. В трех крайних боях украинец победил Дугласа Лиму и дважды Логана Сторли. В крайней схватке, которая была для Ярослава первой защитой титула, он в очень доминирующей манере взял верх над Сторли.

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