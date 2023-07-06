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Bellator выбирает соперника украинскому бойцу Амосову

6 июля 2023 14:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Bellator выбирает соперника украинскому бойцу Амосову
Ярослав Амосов с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/s_amoskin/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Непобедимый украинский спортсмен Ярослав Амосов скоро узнает имя своего нового соперника. Лучший боец ​​полусреднего веса ждет, кто бросит ему вызов. 

В специальном опросе на странице Bellator в Instagram может принять участие любой желающий. 

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Ярослав Амосов является одним из лучших бойцов в смешанным единоборствах (ММА). 29-летнему спортсмену нет равных в полусреднем весе. Дошло до того, что Bellator некого выставить на новый бой с украинским чемпионом.

Убедительная победа Амосова 

В конце февраля 2023 года украинец провел бой на турнире Bellator 291. Он впервые за двадцать месяцев вышел на ринг и не оставил ни единого шанса американцу Логану Сторли. 

Ярослав Амосов
Ярослав Амосов ждет нового соперника. Фото: instagram.com/bellator.europe/

С первых дней полномасштабного вторжения оккупантов в Украину Амосов добровольно вступил в ряды территориальной обороны. Из-за того, что Ярослав не проводил боев с 2021 года, Bellator назначил Сторли временным чемпионом мира. 

Украинец уверенно завоевал победу. Решение судей было единогласным — 50:45, 50:45, 50:45 в пользу украинца. Амосов защитил титул чемпиона Bellator в полусреднем весе. Ярослав остается непобедимым бойцом (27 побед, 0 поражений).

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