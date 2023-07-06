Bellator обирає суперника українському бійцю Амосову

Ярослав Амосов із чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Непереможний український спортсмен Ярослав Амосов незабаром дізнається про ім'я свого нового суперника. Найкращий боєць напівсередньої ваги чекає, хто кине йому виклик.

У спеціальному опитуванні на сторінці Bellator в Instagram може взяти участь будь-хто.

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Ярослав Амосов є одним із найкращих бійців у змішаних єдиноборствах (ММА). 29-річному спортсмену немає рівних у напівсередній вазі. Дійшло до того, що Bellator немає кого виставити на новий бій з українським чемпіоном.

Переконлива перемога Амосова

Наприкінці лютого 2023 року українець провів бій на турнірі Bellator 291. Він уперше за двадцять місяців вийшов на ринг і не залишив жодного шансу американцеві Логану Сторлі.

Ярослав Амосов чекає на нового суперника. Фото: instagram.com/bellator.europe/

З перших днів повномасштабного вторгнення окупантів до України Амосов добровільно вступив до лав територіальної оборони. Через те, що Ярослав не проводив боїв з 2021 року, Bellator призначив Сторлі тимчасовим чемпіоном світу.

Українець упевнено завоював перемогу. Рішення суддів було одноголосним — 50:45, 50:45, 50:45 на користь українця. Амосов захистив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі. Ярослав залишається непереможним бійцем (27 перемог, 0 поразок).

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