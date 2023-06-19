Боєць, який побив Федора Ємеляненка, повертається: перед відходом мав 7 поразок поспіль

Антоніо Сілва повертається. Фото: USA Today

Кумедний випадок стався у світі змішаних єдиноборств з колишнім топовим бійцем UFC Антоніо Сілвою. "Бігфут" у соцмережах оголосив про поновлення кар'єри.

Все б нічого, але тільки він тиждень тому її завершив, повідомив портал Новини LIVE.

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Антоніо останнім часом бився в основному на різних аматорських платформах у Росії та Європі. При цьому він регулярно програвав.

Безславний захід сонця для топового бійця

Сілва розпочав кар'єру в 2005-му році і до 2013-го він був у топ-10 найкращих важковаговиків. Антоніо бив Федора Ємельяненка, нокаутував Алістара Оверіма та Тревіса Брауна. "Бігфут" був на дуже високому рівні до моменту, коли протягом року не провів два бої проти Кейна Веласкеса та Марка Ханта. У цих поєдинках бразилець пропускав найпотужніші удари в голову і після них провів десять офіційних поєдинків, із яких 9 програв, із них 8 нокаутами.

Тиждень тому "Бігфут" програв рішенням Саліму Ель Усаїді за правилами ММА та оголосив про відхід на пенсію. Потім, за кілька днів Сілва в соцмережах розкритикував суддів за їхні оцінки у поєдинку.

Минуло ще п'ять днів, і Антоніо оголосив про повернення.

"Давайте влаштуємо реванш! Я готовий, і повертаюся з відставки, щоб знову битися, бо знаю, що не програв", — написав "Бігфут".

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