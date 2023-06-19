Избивший Федора Емельяненко боец возвращается: перед уходом имел 7 поражений подряд

Антонио Силва возвращается. Фото: USA Today

Забавный случай произошел в мире смешанных единоборств с бывшим топовым бойцом UFC Антонио Силвой. "Бигфут" в соцсетях объявил об возобновлении карьеры.

Все бы ничего, но только он неделю назад ее завершил, сообщил портал Новини.LIVE.

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Антонио в последнее время дрался в основном на различных любительских платформах в России и Европе. При этом он регулярно проигрывал.

Бесславный закат топового бойца

Силва начал карьеру в 2005-м году и до 2013-го он был в топ-10 лучших тяжеловесов. Антонио избивал Федора Емельяненко, нокаутировал Алистара Оверима и Трэвиса Брауна. "Бигфут" был на очень высоком уровне до момента, когда в течение года не провел два боя против Кейна Веласкеса и Марка Ханта. В этих поединках бразилец пропускал мощнейшие удары в голову и после них провел десять официальных поединков, из которых 9 проиграл, из них 8 нокаутами.

Неделю назад "Бигфут" проиграл решением Салиму Эль Усаиди по правилам ММА и объявил об уходе на пенсию. Затем, через несколько дней Силва в соцсетях раскритиковал судей за их оценки в поединке.

Прошло еще пять дней и Антонио объявил о возвращении.

"Давайте устроим реванш! Я готов, и возвращаюсь из отставки, чтобы снова драться, потому что знаю, что не проиграл", — написал "Бигфут".

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