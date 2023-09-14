Непереможений українець Амосов отримав дату бою та суперника
Непереможений український боєць Ярослав Амосов дізнався з ким, коли та де проведе наступний бій. Для уродженця Ірпеня це буде другий захист чемпіонського титулу Bellator у напівсередній вазі.
Амосов битиметься з ямайцем Джейсоном Джексоном, повідомили в Bellator.
Амосов за свою кар'єру виграв 27 поєдинків і не зазнав жодної поразки. Джексон має в резюме 16 перемог та чотири фіаско.
Другий захист титулу
Бій Амосов — Джексон 17-го листопада на Wintrust Arena у Чикаго, штат Іллінойс, США очолить турнір Bellator 301.
Джексон зараз веде серію із шести перемог. Останню поразку він зазнав у 2019 році від Еда Рута, якого раніше перемагав Амосов. Потім Джейсон перемагав таких відомих бійців як Бенсон Хендерсон, Нейман Грейсі, Пол Дейлі та Дуглас Ліма.
Амосов у Bellator виграв усі свої вісім поєдинків. У трьох крайніх боях українець переміг Дугласа Ліму та двічі Логана Сторлі. У крайній сутичці, яка була для Ярослава першим захистом титул, він у дуже домінуючій манері взяв гору над Сторлі.
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