Непереможений українець Амосов отримав дату бою та суперника

Чемпіон Bellator Ярослав Амосов. Фото: Instagram Амосова

Непереможений український боєць Ярослав Амосов дізнався з ким, коли та де проведе наступний бій. Для уродженця Ірпеня це буде другий захист чемпіонського титулу Bellator у напівсередній вазі.

Амосов битиметься з ямайцем Джейсоном Джексоном, повідомили в Bellator.

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Амосов за свою кар'єру виграв 27 поєдинків і не зазнав жодної поразки. Джексон має в резюме 16 перемог та чотири фіаско.

Другий захист титулу

Бій Амосов — Джексон 17-го листопада на Wintrust Arena у Чикаго, штат Іллінойс, США очолить турнір Bellator 301.

Джексон зараз веде серію із шести перемог. Останню поразку він зазнав у 2019 році від Еда Рута, якого раніше перемагав Амосов. Потім Джейсон перемагав таких відомих бійців як Бенсон Хендерсон, Нейман Грейсі, Пол Дейлі та Дуглас Ліма.

Амосов у Bellator виграв усі свої вісім поєдинків. У трьох крайніх боях українець переміг Дугласа Ліму та двічі Логана Сторлі. У крайній сутичці, яка була для Ярослава першим захистом титул, він у дуже домінуючій манері взяв гору над Сторлі.

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