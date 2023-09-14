Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Непереможений українець Амосов отримав дату бою та суперника arrow

Непереможений українець Амосов отримав дату бою та суперника

14 вересня 2023 11:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Непереможений українець Амосов отримав дату бою та суперника
Чемпіон Bellator Ярослав Амосов. Фото: Instagram Амосова
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Непереможений український боєць Ярослав Амосов дізнався з ким, коли та де проведе наступний бій. Для уродженця Ірпеня це буде другий захист чемпіонського титулу Bellator у напівсередній вазі.

Амосов битиметься з ямайцем Джейсоном Джексоном, повідомили в Bellator.

Читайте також:

Амосов за свою кар'єру виграв 27 поєдинків і не зазнав жодної поразки. Джексон має в резюме 16 перемог та чотири фіаско.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bellator MMA (@bellatormma)

Другий захист титулу

Бій Амосов — Джексон 17-го листопада на Wintrust Arena у Чикаго, штат Іллінойс, США очолить турнір Bellator 301.

Джексон зараз веде серію із шести перемог. Останню поразку він зазнав у 2019 році від Еда Рута, якого раніше перемагав Амосов. Потім Джейсон перемагав таких відомих бійців як Бенсон Хендерсон, Нейман Грейсі, Пол Дейлі та Дуглас Ліма.

Амосов у Bellator виграв усі свої вісім поєдинків. У трьох крайніх боях українець переміг Дугласа Ліму та двічі Логана Сторлі. У крайній сутичці, яка була для Ярослава першим захистом титул, він у дуже домінуючій манері взяв гору над Сторлі.

Нагадаємо, Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди піде футболіст.

Зінченко назвав головну помилку збірної України у матчі проти Італії.

Румунські ультрас посягнули на територію України.

Ребров назвав головну причину поразки збірної України в Італії.

Зірковий футболіст залишився без зарплати: "Ювентус" не хоче платити йому гроші.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Підбитий "Мінськ": наслідки ракетної атаки на Севастополь

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз