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Амосов впервые проиграл и потерял чемпионский титул — видео нокаута

18 ноября 2023 07:20
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Агабекян Карен
редактор
Амосов впервые проиграл и потерял чемпионский титул — видео нокаута
Ярослав Амосов проиграл бой. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Чикаго состоялось бойцовское шоу Bellator 301. В главном поединке чемпион полусреднего веса украинец Ярослав Амосов провел бой против ямайского претендента Джейсона Джексона.

Украинец проиграл первый бой в карьере, сообщил портал Новини.LIVE.

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Амосов с первых минут поединка показывал, что стремится к переводу в партер, поскольку у соперника преимущество в длине рук и он опасен на дистанции из-за своего прямого удара правой. Однако у Ярослава не получилось навязать оппоненту свой бой, тогда как тот даже провел полутейкдаун.

Второй раунд начался тяжело для украинца. В стойке длиннорукий ямаец перебивал его, дважды попадал коленом и один раз мощным боковым. К тому же был еще десяток менее сильных попаданий. Лишь за полторы минуты до конца пятиминутки Ярослав перевел схватку в клинч, а затем и в партер, где контролировал оппонента до завершения отведенного времени.

В начале третьего раунда ямаец попытался провести тейкдаун, а затем уверенно перебивал Ярослава в стойке. В середине пятиминутки Джексон отправил украинца в нокдаун и затем добивал до остановки рефери.

Итог поединка: Амосов проиграл нокаутом в третьем раунде.

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