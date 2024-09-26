Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Історичний момент — UFC підписали першого важковаговика з України arrow

Історичний момент — UFC підписали першого важковаговика з України

26 вересня 2024 10:40
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Українець із Фастова Воєводкін виграв контракт із UFC, перемігши на шоу Дейни Уайта
Данило Воєводкін. Фото: MMA Junkie
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Знаменна подія сталася на серії претендентів президента UFC Дейни Уайта. Український важковаговик із Фастова, Київської області Данило Воєводкін виграв головний приз — контракт з UFC.

Українцю вдалося вразити голову організації та всіх присутніх у залі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що на шоу претендентів Дейни Уайта бійці б'ються один з одним, а переможець заробляє контракт із UFC. За такою схемою до організації потрапили українці Ігор Потеря та Сергій Сідей.

Бейлі Шенфельдер - Данило Воєводкін
Бейлі Шенфельдер — Данило Воєводкін. Фото: UFC

Українець здивував Уайта

Про Воєводкіна у США ніхто нічого не чув. Про нього навіть в Україні мало хто знає, окрім поціновувачів вітчизняного ММА.

Данило раніше бився лише в Україні, в основному на турнірах організації "Кратос". Він не мав серйозних опонентів.

Тож не дивно, що на шоу Дейни Уайта він був великим андердогом. Українець хоч і мав рекорд із семи дострокових перемог без поразок, але його опонент Бейлі Шенфельдер також раніше не програвав, а суперники були більш впізнавані для американської публіки.

Данило Воєводкін
Рекорд Воєводкіна у ММА. Фото: скриншот

Коли ж бій розпочався, стало очевидно, що українець занадто великий і потужний для свого суперника.

На другій хвилині першого раунду Данило лівим боковим відправив опонента на підлогу і побачив, що той залишив шию незахищеною. Воєводкін зайняв позицію зі спини Шенфельдера і провів задушливий прийом.

Воєводкін своєю перемогою захопив як Уайта, так і ексчемпіона у двох вагових категоріях Даніеля Корм'є, який коментував поєдинок.

"Я маю на увазі, нам навіть потрібно це обговорювати?" Ти був андердогом з коефіцієнтом 8 до 1! 8 до 1! Я обожнюю це ла*но.

Люблю, коли хлопці виходять та перемагають букмекерів. Букмекери не визначають серце, рішучість і те, наскільки хтось чогось хоче, це робиш ти сам.

Ти зробив це сьогодні, мій друже, ласкаво просимо до UFC", — сказав Уайт.

Нагадаємо, що після підписання Воєводкіна в UFC стали чотири українці. В організації на контракті Марина Мороз, Ігор Потеря та Сергій Сидей.

Раніше на ринку вільних агентів з'явився ексчемпіон Bellator Ярослав Амосов. Його також можуть підписати до UFC.

ММА UFC змішані єдиноборства Дейна Уайт єдиноборства Данило Воєводкін

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:05 Україна отримала від США новий пакет допомоги, — Умєров

Термінова новина

11:04 На Хмельниччині повторні вибухи — в небі ворожі ракети

11:03 На синій гілці метро у Києві утворилось скупчення людей — яка причина

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Термінова новина

10:59 У Києві знову лунають вибухи — окупанти запустили ракети

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

10:56 Зарізав через телефон — на Одещині затримали вбивцю друга

Оновлено

10:52 Повістки поштою — яке покарання загрожує українцям за ігнорування

10:47 У МВС підбили підсумки нічного обстрілу України та опублікували фото наслідків

10:40 Історичний момент — UFC підписали першого важковаговика з України

10:35 У Сумах знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала

11:05 Україна отримала від США новий пакет допомоги, — Умєров

Термінова новина

11:04 На Хмельниччині повторні вибухи — в небі ворожі ракети

11:03 На синій гілці метро у Києві утворилось скупчення людей — яка причина

Термінова новина

10:59 У Києві знову лунають вибухи — окупанти запустили ракети

10:56 Зарізав через телефон — на Одещині затримали вбивцю друга

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Оновлено

10:52 Повістки поштою — яке покарання загрожує українцям за ігнорування

10:47 У МВС підбили підсумки нічного обстрілу України та опублікували фото наслідків

10:40 Історичний момент — UFC підписали першого важковаговика з України

10:35 У Сумах знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала

10:34 Тисячі одеситів сьогодні без світла — коли включать

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

24 вересня 2024

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті