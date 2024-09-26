Українець із Фастова Воєводкін виграв контракт із UFC, перемігши на шоу Дейни Уайта

Історичний момент — UFC підписали першого важковаговика з України
Знаменна подія сталася на серії претендентів президента UFC Дейни Уайта. Український важковаговик із Фастова, Київської області Данило Воєводкін виграв головний приз — контракт з UFC.
Українцю вдалося вразити голову організації та всіх присутніх у залі, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що на шоу претендентів Дейни Уайта бійці б'ються один з одним, а переможець заробляє контракт із UFC. За такою схемою до організації потрапили українці Ігор Потеря та Сергій Сідей.
Українець здивував Уайта
Про Воєводкіна у США ніхто нічого не чув. Про нього навіть в Україні мало хто знає, окрім поціновувачів вітчизняного ММА.
Данило раніше бився лише в Україні, в основному на турнірах організації "Кратос". Він не мав серйозних опонентів.
Тож не дивно, що на шоу Дейни Уайта він був великим андердогом. Українець хоч і мав рекорд із семи дострокових перемог без поразок, але його опонент Бейлі Шенфельдер також раніше не програвав, а суперники були більш впізнавані для американської публіки.
Коли ж бій розпочався, стало очевидно, що українець занадто великий і потужний для свого суперника.
На другій хвилині першого раунду Данило лівим боковим відправив опонента на підлогу і побачив, що той залишив шию незахищеною. Воєводкін зайняв позицію зі спини Шенфельдера і провів задушливий прийом.
Oh my, Danylo Voievodkin! 👊 #DWCS pic.twitter.com/rHknc0OBkn— Sportsnet (@Sportsnet) September 25, 2024
Воєводкін своєю перемогою захопив як Уайта, так і ексчемпіона у двох вагових категоріях Даніеля Корм'є, який коментував поєдинок.
"Я маю на увазі, нам навіть потрібно це обговорювати?" Ти був андердогом з коефіцієнтом 8 до 1! 8 до 1! Я обожнюю це ла*но.
Люблю, коли хлопці виходять та перемагають букмекерів. Букмекери не визначають серце, рішучість і те, наскільки хтось чогось хоче, це робиш ти сам.
Ти зробив це сьогодні, мій друже, ласкаво просимо до UFC", — сказав Уайт.
Нагадаємо, що після підписання Воєводкіна в UFC стали чотири українці. В організації на контракті Марина Мороз, Ігор Потеря та Сергій Сидей.
Раніше на ринку вільних агентів з'явився ексчемпіон Bellator Ярослав Амосов. Його також можуть підписати до UFC.
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