Українець із Фастова Воєводкін виграв контракт із UFC, перемігши на шоу Дейни Уайта

Данило Воєводкін. Фото: MMA Junkie

Знаменна подія сталася на серії претендентів президента UFC Дейни Уайта. Український важковаговик із Фастова, Київської області Данило Воєводкін виграв головний приз — контракт з UFC.

Українцю вдалося вразити голову організації та всіх присутніх у залі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що на шоу претендентів Дейни Уайта бійці б'ються один з одним, а переможець заробляє контракт із UFC. За такою схемою до організації потрапили українці Ігор Потеря та Сергій Сідей.

Бейлі Шенфельдер — Данило Воєводкін. Фото: UFC

Українець здивував Уайта

Про Воєводкіна у США ніхто нічого не чув. Про нього навіть в Україні мало хто знає, окрім поціновувачів вітчизняного ММА.

Данило раніше бився лише в Україні, в основному на турнірах організації "Кратос". Він не мав серйозних опонентів.

Тож не дивно, що на шоу Дейни Уайта він був великим андердогом. Українець хоч і мав рекорд із семи дострокових перемог без поразок, але його опонент Бейлі Шенфельдер також раніше не програвав, а суперники були більш впізнавані для американської публіки.

Рекорд Воєводкіна у ММА. Фото: скриншот

Коли ж бій розпочався, стало очевидно, що українець занадто великий і потужний для свого суперника.

На другій хвилині першого раунду Данило лівим боковим відправив опонента на підлогу і побачив, що той залишив шию незахищеною. Воєводкін зайняв позицію зі спини Шенфельдера і провів задушливий прийом.

Воєводкін своєю перемогою захопив як Уайта, так і ексчемпіона у двох вагових категоріях Даніеля Корм'є, який коментував поєдинок.

"Я маю на увазі, нам навіть потрібно це обговорювати?" Ти був андердогом з коефіцієнтом 8 до 1! 8 до 1! Я обожнюю це ла*но.

Люблю, коли хлопці виходять та перемагають букмекерів. Букмекери не визначають серце, рішучість і те, наскільки хтось чогось хоче, це робиш ти сам.

Ти зробив це сьогодні, мій друже, ласкаво просимо до UFC", — сказав Уайт.

Нагадаємо, що після підписання Воєводкіна в UFC стали чотири українці. В організації на контракті Марина Мороз, Ігор Потеря та Сергій Сидей.

Раніше на ринку вільних агентів з'явився ексчемпіон Bellator Ярослав Амосов. Його також можуть підписати до UFC.