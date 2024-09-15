Двалішвілі переміг О'Меллі та відібрав у нього чемпіонський пояс

Шон О'Меллі та Мераб Двалішвілі. Фото: Reuters

У штаті Невада (США) у ніч з 14 на 15 вересня провели шоу змішаних єдиноборств UFC 306. Чемпіонство здобув грузин Мераб Двалішвілі.

Про це пише Sport.ua.

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У фінальному бою на рингу зустрілись американець Шон О'Меллі (18–1) та грузин Мераб Двалішвілі (17–4). Вони позмагалися за пояс чемпіона UFC у бантамвейті.

В результаті представник США не зміг проявити себе на високому рівні та втратив пояс UFC — судді одноголосно віддали перевагу Двалішвілі — UD 5 (49–46, 48–47, 48–47). Тож грузин став новим чемпіоном UFC у найлегшій вазі.

Результати UFC 306 у Неваді. Фото: скриншот

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