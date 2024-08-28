Дейна Вайт лайливо висловився про зняття швів Двалішвілі

Двалішвілі самостійно зняв собі шви — Вайт емоційно відреагував
Президент UFC Дейна Вайт емоційно прокоментував відео, на якому Мераб Двалішвілі самостійно зняв шви. Претендент на титул чемпіона UFC в найлегшій вазі отримав травму напередодні, під час тренування.
Про це йдеться на каналі MMAWeekly.com.
Мераб Двалішвілі зняв шви самостійно
Мераб Двалішвілі зняв шви із січки, скориставшись звичайними побутовими ножицями. На це відео емоційно відреагував Дейна Вайт.
"Хіба він не класний? Я думаю, що він просто знущається з мене, якщо чесно. Ви коли-небудь бачили ножиці, якими знімаються шви? Вони крихітні, і на них є така штука, щоб ви не порізалися. А у цього хлопця були чортові ножиці для кущів", — сказав Вайт.
Відомо, що раніше Мераб Двалішвілі отримав розсічення на тренуванні. Проте він одразу заспокоїв своїх шанувальників та звернувся до них у соцмережах.
"Заспокойтеся, все добре, просто невелика травма на тренуванні. Ніколи не зливався з бою — ніколи й не робитиму цього. Йду за тобою, ОʼМеллі", — написав Двалішвілі.
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