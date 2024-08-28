Дейна Вайт лайливо висловився про зняття швів Двалішвілі

Президент UFC Дейна Вайт. Фото: facebook.com/danawhite

Президент UFC Дейна Вайт емоційно прокоментував відео, на якому Мераб Двалішвілі самостійно зняв шви. Претендент на титул чемпіона UFC в найлегшій вазі отримав травму напередодні, під час тренування.

Про це йдеться на каналі MMAWeekly.com.

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Мераб Двалішвілі зняв шви самостійно

Мераб Двалішвілі зняв шви із січки, скориставшись звичайними побутовими ножицями. На це відео емоційно відреагував Дейна Вайт.

"Хіба він не класний? Я думаю, що він просто знущається з мене, якщо чесно. Ви коли-небудь бачили ножиці, якими знімаються шви? Вони крихітні, і на них є така штука, щоб ви не порізалися. А у цього хлопця були чортові ножиці для кущів", — сказав Вайт.

Дейна Вайт на пресконференції. Фото: скриншот

Відомо, що раніше Мераб Двалішвілі отримав розсічення на тренуванні. Проте він одразу заспокоїв своїх шанувальників та звернувся до них у соцмережах.

"Заспокойтеся, все добре, просто невелика травма на тренуванні. Ніколи не зливався з бою — ніколи й не робитиму цього. Йду за тобою, ОʼМеллі", — написав Двалішвілі.

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