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Двалишвили самостоятельно снял себе швы — Уайт эмоционально отреагировал

28 августа 2024 19:32
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Дэйна Уайт бранно высказался о снятии швов Двалишвили
Президент UFC Дэйн Уайт. Фото: facebook.com/danawhite
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Президент UFC Дэйна Уайт эмоционально прокомментировал видео, на котором Мераб Двалишвили самостоятельно снял швы. Претендент на титул чемпиона UFC в самом легком весе получил травму накануне во время тренировки.

Об этом говорится на канале MMAWeekly.com.

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Мераб Двалишвили снял швы самостоятельно

Мераб Двалишвили снял швы с сечки, воспользовавшись обычными бытовыми ножницами. На это видео эмоционально отреагировал Дэйн Уайт.

"Разве он не классный? Я думаю, что он просто издевается надо мной, если честно. Вы когда-нибудь видели ножницы, которыми снимаются швы? Они крохотные, и на них есть такая штука, чтобы вы не порезались. А у этого парня были чертовы ножницы для кустов", — сказал Уайт.

Дейна Уайт
Дэйн Уайт на пресс-конференции. Фото: скриншот

Известно, что ранее Мераб Двалишвили получил рассечение на тренировке. Однако он сразу успокоил своих поклонников и обратился к ним в соцсетях.

"Успокойтесь, все хорошо, просто небольшая травма на тренировке. Никогда не сливался с боя — никогда и не буду этого делать. Следую за тобой, ОʼМелли", — написал Двалишвили.

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спорт Дэйна Уайт борьба травма Мераб Двалишвили

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