Гравець Барселони Барналь більше не зіграє цього сезону через травму

Молодий футболіст Барселони отримав страшну травму у першому ж сезоні на дорослому рівні
Молодий вихованець "Барселони" Марк Берналь зазнав травми, після якої йому буде складно відновити кар'єру. Футболіст у матчі національної першості порвав хрестоподібні зв'язки коліна.
Не всі гравці відновлюються після таких травм, повідомляє портал Marca.
У матчі третього туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" зіграла на виїзді з "Райо Вальєкано", який регулярно забирає у каталонців бали на своїй арені. Цього разу "синьо-гранатові" зуміли взяти гору з рахунком 2:1 завдяки голам Педрі та новачка команди Дані Ольмо. Проте перемога вийшла із гірким присмаком.
Травми гравців "Барселони"
Педрі не зумів дограти зустріч до фінального свистка, проте півзахисник зумів самостійно залишити поле. Не виключено, що його травма виявиться легкою.
А ось 17-річний Марк Берналь цього сезону вже не зіграє. Під час боротьби із суперником молодий півзахисник отримав удар по коліну та впав на газон. Фізіотерапевти "Барселони" допомогли футболістові піти з поля. Діагноз лікарів виявився суворим — розрив хрестоподібної зв'язки коліна.
Якщо ця інформація підтвердиться, Берналь більше не вийде на поле цього сезону. Він відновлюватиметься як мінімум дев'ять місяців.
"Барселона" продовжує лідирувати у турнірній таблиці після трьох турів. Команда Ганса-Дітера Фліка набрала максимум очок у трьох матчах. У наступному турі каталонці приймуть "Вальядолід".
Марк Берналь є вихованцем клубної академії "Барселони". Цього сезону він став основним опорним півзахисником каталонської команди.
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