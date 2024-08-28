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Молодий футболіст Барселони отримав страшну травму у першому ж сезоні на дорослому рівні

28 серпня 2024 14:20
Валерій Ковалевич - Редактор
Гравець Барселони Барналь більше не зіграє цього сезону через травму
Марк Берналь у матчі проти "Райо Вальєкано". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
Валерій Ковалевич - Редактор

Молодий вихованець "Барселони" Марк Берналь зазнав травми, після якої йому буде складно відновити кар'єру. Футболіст у матчі національної першості порвав хрестоподібні зв'язки коліна.

Не всі гравці відновлюються після таких травм, повідомляє портал Marca.

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У матчі третього туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" зіграла на виїзді з "Райо Вальєкано", який регулярно забирає у каталонців бали на своїй арені. Цього разу "синьо-гранатові" зуміли взяти гору з рахунком 2:1 завдяки голам Педрі та новачка команди Дані Ольмо. Проте перемога вийшла із гірким присмаком.

Марк Берналь
Марку Берналю допомагають піти з поля. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Травми гравців "Барселони"

Педрі не зумів дограти зустріч до фінального свистка, проте півзахисник зумів самостійно залишити поле. Не виключено, що його травма виявиться легкою.

А ось 17-річний Марк Берналь цього сезону вже не зіграє. Під час боротьби із суперником молодий півзахисник отримав удар по коліну та впав на газон. Фізіотерапевти "Барселони" допомогли футболістові піти з поля. Діагноз лікарів виявився суворим — розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Якщо ця інформація підтвердиться, Берналь більше не вийде на поле цього сезону. Він відновлюватиметься як мінімум дев'ять місяців.

"Барселона" продовжує лідирувати у турнірній таблиці після трьох турів. Команда Ганса-Дітера Фліка набрала максимум очок у трьох матчах. У наступному турі каталонці приймуть "Вальядолід".

Марк Берналь є вихованцем клубної академії "Барселони". Цього сезону він став основним опорним півзахисником каталонської команди.

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спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга травма

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