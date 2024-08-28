Игрок Барселоны Барналь больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Марк Берналь в матче против "Райо Вальекано". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Молодой воспитанник "Барселоны" Марк Берналь получил травму, после которой ему будет сложно возобновить карьеру. Футболист в матче национального первенства порвал крестообразные связки колена.

Далеко не все игроки восстанавливаются после таких травм, сообщает портал Marca.

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В матче третьего тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" сыграла на выезде с "Райо Вальекано", который регулярно отнимает у каталонцев баллы на своей арене. На этот раз "сине-гранатовые" сумели взять верх со счетом 2:1 благодаря голам Педри и новичка команды Дани Ольмо. Однако победа получилась с горьким привкусом.

Марку Берналю помогают уйти с поля. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Травмы игроков "Барселоны"

Педри не сумел доиграть встречу до финального свистка, однако полузащитник сумел самостоятельно покинуть поле. Не исключено, что его травма окажется легкой.

А вот 17-летний Марк Берналь в этом сезоне уже не сыграет. Во время борьбы с соперником молодой полузащитник получил удар по колену и упал на газон. Физиотерапевты "Барселоны" помогли футболисту уйти с поля. Диагноз врачей оказался суровым — разрыв крестообразной связки колена.

Если эта информация подтвердится, Берналь больше не выйдет на поле в этом сезоне. Он будет восстанавливаться как минимум девять месяцев.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице после трех туров. Команда Ханса-Дитера Флика набрала максимум очков в трех матчах. В следующем туре каталонцы примут "Вальядолид".

Марк Берналь является воспитанником клубной академии "Барселоны". В этом сезоне он стал основным опорным полузащитником каталонской команды.

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