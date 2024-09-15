Двалишвили отобрал чемпионский пояс у ОʼМелли — результаты шоу смешанных единоборств
В штате Невада (США) в ночь с 14 на 15 сентября провели шоу смешанных единоборств UFC 306. Чемпионство получил грузин Мераб Двалишвили.
Об этом пишет Sport.ua.
Двалишвили одолел О'Мелли
В финальном бою на ринге встретились американец Шон О'Мелли (18-1) и грузин Мераб Двалишвили (17-4). Они соревновались за пояс чемпиона UFC в бантамвейте.
В результате представитель США не смог проявить себя на высоком уровне и потерял пояс UFC — судьи единогласно отдали предпочтение Двалишвили — UD 5 (49–46, 48–47, 48–47). Так что грузин стал новым чемпионом UFC в самом легком весе.
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