Шон О'Мелли и Мераб Двалишвили. Фото: Reuters

В штате Невада (США) в ночь с 14 на 15 сентября провели шоу смешанных единоборств UFC 306. Чемпионство получил грузин Мераб Двалишвили.

Об этом пишет Sport.ua.

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В финальном бою на ринге встретились американец Шон О'Мелли (18-1) и грузин Мераб Двалишвили (17-4). Они соревновались за пояс чемпиона UFC в бантамвейте.

В результате представитель США не смог проявить себя на высоком уровне и потерял пояс UFC — судьи единогласно отдали предпочтение Двалишвили — UD 5 (49–46, 48–47, 48–47). Так что грузин стал новым чемпионом UFC в самом легком весе.

Результаты UFC 306 в Неваде. Фото: скриншот

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