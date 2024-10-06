Игорь Потеря без шансов проиграл Сезару Алмейде на турнире UFC 307

Игорь Потеря и Сезар Алмейда. Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

В Солт-Лейк-Сити в США прошел поединок украинца Игоря Потери на турнире UFC 307. Соперником украинского бойца стал бразилец Сезар Алмейда.

Поединок прошел в рамках средней весовой категории — до 83,9 кг, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинец снова проиграл

Бой, который длился три раунда по пять минут, прошел при полном преимуществе бразильского бойца.

Алмейде удалось с каждым раундом все больше увеличивать свое преимущество. Все зависело от того, как уставал украинец. На этот параметр также повлияли постоянные удары Сезара по корпусу Игоря.

В конце поединка Алмейда жестко разбивал своего украинского соперника и тот чудом продержался.

Алмейда добивает украинского бойца. Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

По результату трех односторонних раундов все трое судей отдали победу Алмейде со счетом 30-27.

Для Потери это второе подряд поражение в UFC. В мае Игорь досрочно проиграл бразильцу Мичелу Перейре. В общем за все время выступлений в американском промоушене украинец выиграл два боя и пять проиграл.

Напомним, в Курской области России погиб чемпион Украины по ММА.

Также ранее в UFC впервые подписали контракт с тяжеловесом из Украины.