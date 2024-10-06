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Українець Ігор Потєря програв другий поспіль бій у UFC

6 жовтня 2024 08:15
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Ігор Втрата без шансів програв Сезару Алмейді на турнірі UFC 307
Ігор Потєря та Сезар Алмейда. Фото: Сполучені Штати TODAY Sports via Reuters Connect
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

У Солт-Лейк-Сіті у США пройшов поєдинок українця Ігоря Потєрі на турнірі UFC 307. Суперником українського бійця став бразилець Сезар Алмейда.

Поєдинок пройшов у рамках середньої вагової категорії — до 83,9 кг, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ігор Потєря на початку бою пробив хайкік. Фото: Сполучені Штати TODAY Sports via Reuters Connect

Українець знову програв

Бій, який тривав три раунди по п'ять хвилин, пройшов за переваги бразильського бійця.

Алмейді вдалося з кожним раундом збільшувати свою перевагу. Все залежало від того, як втомлювався українець. На цей параметр вплинули постійні удари Сезара по корпусу Ігоря.

Наприкінці поєдинку Алмейда жорстко розбивав свого українського суперника, і той дивом протримався.

Ігор Втрата та Сезар Алмейда
Алмейда добиває бійця. Фото: Сполучені Штати TODAY Sports via Reuters Connect

За результатом трьох односторонніх раундів усі троє суддів віддали перемогу Алмейді з рахунком 30-27.

Для Потєрі це друга поспіль поразка в UFC. У травні Ігор достроково програв бразильцю Мічелу Перейрі. Загалом за весь час виступів в американській промоції українець виграв два бої та п'ять програв.

Нагадаємо, у Курській області Росії загинув чемпіон України з ММА.

Також раніше в UFC вперше підписали контракт із важковаговиком з України.

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