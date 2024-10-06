Ігор Втрата без шансів програв Сезару Алмейді на турнірі UFC 307

Українець Ігор Потєря програв другий поспіль бій у UFC
У Солт-Лейк-Сіті у США пройшов поєдинок українця Ігоря Потєрі на турнірі UFC 307. Суперником українського бійця став бразилець Сезар Алмейда.
Поєдинок пройшов у рамках середньої вагової категорії — до 83,9 кг, повідомив портал Новини.LIVE.
Українець знову програв
Бій, який тривав три раунди по п'ять хвилин, пройшов за переваги бразильського бійця.
Алмейді вдалося з кожним раундом збільшувати свою перевагу. Все залежало від того, як втомлювався українець. На цей параметр вплинули постійні удари Сезара по корпусу Ігоря.
Наприкінці поєдинку Алмейда жорстко розбивав свого українського суперника, і той дивом протримався.
За результатом трьох односторонніх раундів усі троє суддів віддали перемогу Алмейді з рахунком 30-27.
Для Потєрі це друга поспіль поразка в UFC. У травні Ігор достроково програв бразильцю Мічелу Перейрі. Загалом за весь час виступів в американській промоції українець виграв два бої та п'ять програв.
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