Великовський допоміг росіянину Бетербієву підготуватися до бою проти Бівола

Єгор Великовський. Фото: instagram.com/egorvelikovskii

Український боксер напівважкої ваги Єгор Великовський продовжує вибудовувати свою кар'єру за кордоном. Завдяки тому, що спортсмен перебуває не на батьківщині, то й ставлення до росіян могло стати іншим.

Одному із відомих росіян Великовський допомагає готуватися до головного бою у кар'єрі.

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Великовський повідомив, що допоміг у тритижневих спарингах чемпіону світу за версіями WBC, WBO, IBF у напівважкій вазі Артуру Бетербієву.

Єгор Великовський та Артур Бетербієв. Фото: скриншот

Друг глави Чечні Рамзана Кадирова зараз готується до поєдинку з чемпіоном світу WBA Дмитром Біволом.

"Після трьох тижнів непростих спарингів з чемпіоном світу, я відчуваю заряд мотивації, впевненості та відчуття нового етапу в моїй професійній кар'єрі", — написав Великовський.

Зазначимо, що Бетербієва пов'язують тісні стосунки з Кадировим, який із юного віку взяв боксера під свою опіку.

Рамзан Кадиров та Артур Бетербієв. Фото: росЗМІ

Цікаво, що Великовському 24 роки, він за свою кар'єру виграв 11 поєдинків, сім достроково і поки що не програвав.

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