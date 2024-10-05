Великовский помог россиянину Бетербиеву подготовиться к бою против Бивола

Перспективный украинский боксер Великовский помогает другу Кадырова — фото
Украинский боксер полутяжелого веса Егор Великовский продолжает строить свою карьеру за рубежом. Благодаря тому, что спортсмен находится не на родине, то и отношение к россиянам могло стать другим.
Одному из известных россиян Великовский помогает готовиться к главному бою в карьере.
Украинский боксер помог чемпиону из России
Великовский сообщил, что помог в трехнедельных спаррингах чемпиону мира по версиях WBC, WBO, IBF в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву.
Друг главы Чечни Рамзана Кадырова сейчас готовится к поединку с чемпионом мира WBA Дмитрием Биволом.
"После трех недель непростых спаррингов с чемпионом мира, я чувствую заряд мотивации ,уверенности и ощущения нового этапа в моей профессиональной карьере", — написал Великовский.
Отметим, что Бетербиева связывают тесные отношения с Кадыровым, который с самого маленького возраста взял боксера под свою опеку.
Интересно, что Великовскому 24 года, он за свою карьеру выиграл 11 поединков, семь досрочно и пока еще не проигрывал.
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