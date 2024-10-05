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Фьюри пообещал отдать Усику место на обложке игры Undisputed — что известно

5 октября 2024 12:01
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Фьюри о реванше с Усиком: откажется от обложки игры Undisputed, если проиграет
Тайсон Фьюри во время интервью. Фото: скриншот
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Бывший чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри стал лицом игры Undisputed. Разработчик игры договорился поместить британского боксера на обложку.

Фьюри рад такой возможности, но откажется от нее, если проиграет в реванше чемпиону мира по версии WBC, WBA, WBO Александру Усику. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу игры Undisputed.

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Экс-чемпион мира заявил, что, если проиграет в реванше, то откажется от своего места на обложке и передаст это право Александру Усику.

По его словам, если он победит, то оставит обложку себе, но в случае поражения не заслуживает этого права, вне зависимости от того, что он популярнее украинца.

"Это замечательно, но вот что я собираюсь сделать: если я не выиграю этот реванш, я откажусь от обложки и передам ее Усику. Я откажусь от этого права и отдам Александру Великому.

Если же я выиграю, а я уверен в своей победе, то обложка останется у меня. Но если проиграю, то не заслуживаю ее. Неважно, кто из нас более известен, я готов это сделать", — сказал Фьюри.

Отметим, что реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, на шоу Усик — Фьюри в андеркарте состоится поединок чемпиона мира в легком весе Дениса Беринчика.

Ранее НБУ до Дня защитников и защитниц Украины представил монеты, посвященные победе Усика над Фьюри в мае 2024 года.

Александр Усик Тайсон Фьюри супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры Усик — Фьюри 2

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