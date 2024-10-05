Фьюри о реванше с Усиком: откажется от обложки игры Undisputed, если проиграет

Фьюри пообещал отдать Усику место на обложке игры Undisputed — что известно
Бывший чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри стал лицом игры Undisputed. Разработчик игры договорился поместить британского боксера на обложку.
Фьюри рад такой возможности, но откажется от нее, если проиграет в реванше чемпиону мира по версии WBC, WBA, WBO Александру Усику. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу игры Undisputed.
Фьюри готов отказаться от фантастической возможности
Экс-чемпион мира заявил, что, если проиграет в реванше, то откажется от своего места на обложке и передаст это право Александру Усику.
По его словам, если он победит, то оставит обложку себе, но в случае поражения не заслуживает этого права, вне зависимости от того, что он популярнее украинца.
"Это замечательно, но вот что я собираюсь сделать: если я не выиграю этот реванш, я откажусь от обложки и передам ее Усику. Я откажусь от этого права и отдам Александру Великому.
Если же я выиграю, а я уверен в своей победе, то обложка останется у меня. Но если проиграю, то не заслуживаю ее. Неважно, кто из нас более известен, я готов это сделать", — сказал Фьюри.
Отметим, что реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Напомним, на шоу Усик — Фьюри в андеркарте состоится поединок чемпиона мира в легком весе Дениса Беринчика.
Ранее НБУ до Дня защитников и защитниц Украины представил монеты, посвященные победе Усика над Фьюри в мае 2024 года.
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